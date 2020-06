In articol:

Dan Cruceru, prezentatorul show-ului Survivor, a povestit cât de greu i-a fost să-și privească fetița în ochi, la întoarcerea din Republica Dominicană, dar să n-o poată strânge în brațe. Dan Cruceru a intrat în izolare după ce a revenit în țară. El a putut să-și vadă familia doar de la distanță, cu masca pe față.

Dan Cruceru de la Survivor n-a putut să-și strângă fetița în brațe: Sophia a izbucnit în lacrimi

”De când a văzut mașina, a început să alerge spre ea, cu lacrimile șiroindu-i pe obraji. „A venit tati!”, striga cu gura până la urechi, cu o fericire nespusă și cu lacrimile în continuare curgând, imposibil de stăvilit.

Am parcat și am discutat cu ea. Eu în mașină, cu geamul coborât, ea la doi metri de mine. Ea plângând, iar eu simțind cum mi se sparge inima în milioane de cioburi. Nu o mai strânsesem în brațe de mai bine de patru luni. Și ea își dorea să se liniștească atunci, acolo, la pieptul meu. Dar n-am făcut asta. Pentru că am respectat legea și pentru că am zis că sunt adult responsabil.

Am vorbit așa, de la distanță vreo jumătate de oră. În tot acest timp, Sophia râdea și plângea, se îneca de la lacrimi și sughițuri. Și în tot acest timp, singura consolare pe care am putut să i-o ofer au fost cuvintele...”, a povestit Dan Cruceru într-o postare emoționantă pe contul lui de socializare.

Citeste si: Iancu Sterp, adevărul despre participarea la Survivor România! De ce a intrat abia la jumătatea competiției: „Nici nu mă mai așteptam...”

Citeste si: Dan Cruceru a spus tot după Survivor România! Cine i-a zis prima dată ”Domnul Dan” și cum a reacționat atunci! ”Nu mi-a plăcut, mi-am zis...ce bătrân mă face”

Citeste si: Dan Cruceru a spus tot după Survivor România! Cine i-a zis prima dată ”Domnul Dan” și cum a reacționat atunci! ”Nu mi-a plăcut, mi-am zis...ce bătrân mă face”

Dan Cruceru de la Survivor n-a putut să-și strângă fetița în brațe! 4 luni grele în Dominicană

Prezentatorul show-ului Survivor a postat pe Facebook și un filmuleț care surprinde întreaga scenă. Imaginile încep la aeroport, acolo unde Dan Cruceru a fost așteptat de soția lui. Cei doi s-au salutat de la distanță și au plecat spre casă cu mașini diferite. În fața imobilului în care locuiește, Dan era așteptat de Sophia, fiica lui, care a izbucnit în lacrimi când l-a văzut.

Show-ul Survivor România 2020 a fost filmat în condiții speciale, în Republica Dominicană. Pandemia de coronavirus a izbucnit când emisiunea era la jumătate și s-a luat decizia continuării ei, luându-se toate măsurile de siguranță pentru concurenți, prezentator și echipe de filmare. Republica Dominicană a fost o țară afectată serios de pandemie, în condițiile în care statul respectiv este unul care primește sute de mii de turiști anual, din toată lumea.