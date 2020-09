Mariana de la Puterea Dragostei a izbucnit în lacrimi vorbind despre tatăl ei [Sursa foto: Captură KANAL D]

In articol:

Nimeni nu se aștepta la o asemenea poveste tristă. Mariana de la Puterea Dragostei a vorbit, în emisiunea de astăzi, despre familia ei. Concurenta a izbucnit în lacrimi, familia fiind un subiect foarte sensibil pentru ea. Moldoveanca i-a spus prezentatoarei emisiunii Puterea Dragostei, Cristina Mihaela, că nu poate vorbi despre tatăl ei. Ba mai mult, tânăra a început să plângă, deși Mariana este cunoscută ca una dintre cele mai puternice fete din casa Puterea Dragostei.

Drama Marianei de la Puterea Dragostei

Mariana de la Puterea Dragostei a avut parte de un moment emoționant în emisiunea de astăzi. Frumoasa moldoveancă și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a spus tot ce o doare. Nimeni nu se aștepta ca puternica Mariana să aibă o poveste așa tristă. ”Eu am doar mamă, tatăl meu a murit acum doi ani. Nu pot să vorbesc despre el”, a explicat Mariana de la Puterea Dragostei.

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

Întrebată de Cristina Mihaela dacă tatăl ei a fost alături de ea și de familia ei, Maria a răspuns, foarte emoționată, că da. De altfel, frumoasa concurentă a spus că cel mai mare regret al ei este că n-a fost acasă, în Moldova, când tatăl ei s-a stins din viață. Aceasta a primit dureroasa veste prin telefon.

Mariana de la Puterea Dragostei a izbucnit în lacrimi vorbind despre tatăl ei[Sursa foto: Captură KANAL D]

”Mama mea este în Moldova, acasă. Atunci când a decedat regretul meu este că n-am fost acolo, lângă el. Eram în București și am primit un telefon și am aflat. Nici mama mea nu era acasă. Mai am două surori, care locuiesc în Londra. Mă sună des”, a mai povestit Mariana.

Tânăra concurentă este foarte apreciată și iubită de public. Ba mai mult, fanii emisiunii Puterea Dragostei o văd împreună cu Cristian Comănici, cel care susține de mult timp că o place. Mariana de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai hotărâte și directe concurente din casa fetelor, însă astăzi a clacat, atunci când a venit vorba de familia ei.