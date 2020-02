Asiana Peng, fosta gimnastă din lotul olimpic feminin al României, are o prestație foarte apreciată la show-ul Survivor, difuzat seara, de sâmbătă până marți, la Kanal D. Deși acum nu mai există necazuri în familia Asianei, acum 9 ani, mama Silvana și-a acuzat fostul soț de faptul că l-ar fi răpit pe Răzvan, fratele sportivei!

Iată ce scria ziarul Adevărul în iulie 2011, într-un amplu reportaj despre caz, în care erau luate mărturii de la personajele implicate.

”Povestea răpirii şi sechestrării copilului în vârstă de 14 ani Zhi-Da-Răzvan începe la jumătatea lunii iunie, imediat după ce acesta a dat examenul de capacitate. Potrivit mamei acestuia, Silvana Peng, căsătorită cu omul de afaceri chinez Yong Peng, băiatul a fost luat de tatăl său, urcat în maşină şi dus într-o locaţie necunoscută. ”De mai bine de două luni încerc să-mi recapăt băiatul şi nu reuşesc. Am făcut nenumărate sesizări la Poliţie, la Prefectură, însă nimeni nu vrea să mişte un deget. Fostul meu soţ se foloseşte de el pentru a obţine prelungirea dreptului de şedere pe teritoriul României. Am fost ameninţată de asociaţi ai fostului soţ să renunţ la plângeri, pentru că altfel mă omoară”, susţine femeia.

Investigaţia poliţiei Aceasta mai arată că Yong Peng are foarte multe afaceri pe teritoriul României şi că este un om influent. ”Cu siguranţă a cumpărat pe toată lumea. Face ce vrea în ţara asta. Mi-a luat copilul şi nu vrea să-mi spună unde stă cu el. Are locuinţe în mai multe localităţi din ţară. Eu am un ordin judecătoresc prin care cei doi copii mi-au fost încredinţaţi mie”, spune femeia.

Citeste si: Dan Cruceru va fi prezentatorul ”Survivor Romania”! Reality-ul, un adevarat experiment social

Citeste si: Bătaie pe o lingură de orez la Survivor România. Andi Răboinicul de la „Survivor”: „E mai bine să iasă Elena!”

Poliţiştii au o altă variantă privind acest caz. ”Silvana Peng a făcut mai multe sesizări penale privind răpirea fiului ei de către tatăl acestuia. Din verificările făcute de noi, faptele la care aceasta face referire nu sunt reale. Copilul se află într-adevăr la tatăl său, însă cu acordul acestuia. Tocmai de aceea nu se poate pune problema unei răpiri sau sechestrări. A făcut sesizări şi către Prefectura Judeţului, care a retrimis cazul în atenţia noastră. De altfel, acest caz se află şi în atenţia celor de la Direcţia pentru Protecţia Copilului Hunedoara”, a declarat Adriana Voina, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.

Cazul minorului Zhi-Da- Răzvan se află şi pe masa celor de la Protecţia copilului. ”Noi ne-am autosesizat după ce minorul în vârstă de 14 ani a sunat la sediul instituţiei pentru a o reclama pe mama sa. Am trimis la faţa locului o echipă mobilă care l-a adus pe băiat la noi. Din discuţiile avute cu acesta a reieşit faptul că vrea să stea cu tatăl său din cauză că nu se înţelege cu mama sa. Am contactat-o pe Silvana Peng, care a refuzat să vină să discute cu noi. Imediat ce l-am contactat pe tatăl copilului, acesta a venit şi l-a luat acasă”, spune Ionela Lazăr, purtător de cuvânt în cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului Hunedoara. Lazăr a mai arătat că instituţia monitorizează acest caz şi că există un proces pe rol, în care tatăl cere custodia ambilor copii. Dincolo de declaraţiile oficiale ale reprezentanţilor instituţiilor, Silvana Peng continuă să susţină că omul de afaceri chinez a cumpărat „tăcerea” tuturor. ”Oricât de mult m-ar ameninţa fostul meu soţ, eu voi continua să mă lupt pentru copilul meu. Yong Peng nu avea dreptul să-mi răpească copilul. Ştiu că îl ţine ascuns pentru a putea să-şi prelungească şederea în ţară. Şi asta pentru că în China nu mai are ce căuta”, susţine Silvana.

nota ziarul Adevărul despre scandalul existent atunci în sânul familiei Peng.