Daniela Gyorfi este cunoscută de o lume întreagă. Are o familie minunată și o carieră de succes, însă puțini știu faptul că femeia a trecut prin momente cumplite de-a lungul timpului.

Drama neștiută a Danielei Gyorfi

Drama neștiută a Danielei Gyorfi! A trecut prin momente dificile, după ce a pierdut trei sarcini. Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de George Tal, cu care este de 14 ani împreună. La scurt timp după ce l-a întâlnit pe partenerul ei de viață, Daniela a vrut să își măreasca familia și a decis că este momentul să facă un copil.

„Pe la 36-37 de ani, când l-am cunoscut pe George, m-am gândit că e timpul să fac un copil. Și mama îmi tot spunea că îmi trebuie un copil, că o să rămân singură, că ea nu o să trăiască veșnic. Mi-a mai zis că atunci când o să vreau o să fie prea târziu, că timpul trece… Și l-am cunoscut pe George și am rămas însărcinată”, a rememorat Daniela, în cadrul unei emisiuni televizate.

Geroge Tal, Daniela Gyorfi și fiica lor

Era însărcintă în 3-4 luni în momentul în care medicii i-au spus că s-a oprit evoluția sarcinii. Cu cea de-a doua sarcină, s-a întâmplat tot același lucru. Din păcate, și pe cea de-a treia, Daniela a pierdut-o, când era însărcinată în patru luni.

„Viața agitată, nopți nedormite, spectacole… Am avut unul, iar noaptea am avut frisoane. Eram însărcinată în 3-4 luni. Am ajuns la spital, doctorul mi-a zis că s-a oprit evoluția sarcinii. Asta a fost prima. Am zis, asta e, nu beau, nu fumez, nu mă droghez… Am rămas din nou însărcinată, am pierdut-o tot așa, la 3-4 luni. Medicul mi-a zis s-o las mai ușor. M-am dus la control, după ce am pierdut-o și pe a treia, pe la 4 luni. Am crezut că mor la asta. Am avut o hemoragie puternică.”, a povestit, cu durere, artista.

Danielei Gyorfi și Maria, fetița sa

Artista mai declară faptul că a trecut prin momente cumplite și că a avut chiar și depresie, la momentul respectiv. Și-a făcut foarte multe teste pentru a putea afla care este cauza acestor pierderi. De asemenea, cântăreața susține că la cea de-a patra sarcină a reușit să se bucure doar în ultima clipă.

„Eu am avut și depresie, de care nu mi-am dat seama. Plângeam din orice. Am făcut o mie de teste, nu aveam nimic în neregulă. Am zis că e cazul să fac testul papanicolau, am ajuns la spital, dar înainte mi s-a făcut o ecografie… Și am aflat că sunt din nou însărcinată. Și am făcut consult de la o săptămână la alta. Doctorul mi-a zis să renunțaa la multe și am renunțat. La efort mare, fără diete… Și așa a apărut Maria. Nu m-am bucurat decât în ultima clipă”, a încheiat Daniela.

