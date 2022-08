Drama neștiută a familiei Crinei Matei. Ce dezvăluiri dureroase a făcut artista: „Traumele au fost puternice”

In articol:

Crina Matei este o apariție mereu veselă, cu un zâmbet molipsitor și un talent desăvârșit, dar care ascunde o adevărată dramă de familie.

Vedeta nu a vorbit niciodată până acum despre greutățile pe care familia ei le-a întâmpinat cu mulți ani în urmă.

Familia Crinei Matei, traumatizată de perioadă comunistă

La începutul perioadei comuniste, spune actrița, avea să înceapă coșmarul prin care au trecut bunicii, tatăl său și frații acestuia.

” Familia tatălui meu este, cât a mai rămas din ea, una care a suferit foarte mult opresiunile comunismului”, a declarant Crina Matei, notează Fanatik.

Conform actriței, întreaga familie a tatălui ei a fost deportată din satul natal tocmai în estul țării.

Acolo au petrecut cinci ani din viață și tot acolo au traversat și cele mai dure traume pe care le poate suporta un om.

Tocmai de aceea, nici după revenirea la o viață normală, subiectul nu a fost discutat în plan deschis, căci rănile au existat mereu în sufletele celor asupriți.

”O spun, și este pentru prima dată când fac această mărturisire, familia mea a fost deportată pe timpul comunismului, timp de cinci ani, între 1950 și 1955. Au fost deportați în Dobrogea, în comuna Cuza Vodă. Acest subiect, toată copilăria mea, a fost tabu. Nu se povesteau aceste lucruri, despre ceea ce ei au trăit, niciodată. Noi, copiii, prindeam doar discuții disparate, niște fâșii. Traumele au fost atât de puternice încât nu se puteau povesti”, a mai spus actrița de 50 de ani.

Abia acum, spune Crina Matei, a avut curajul și puterea să stea de vorbă cu unul dintre unchii săi, cel care a supraviețuit timpului și problemelor.

Astfel, deși are 50 de ani, Crina Matei declară că a realizat târziu că nu și-a cunoscut, de fapt, deloc familia și traumele acesteia.

Doar micile discuții auzite din când în când au făcut-o să aibă o imagine de ansamblu despre familia pe care nu a mai apucat-o în viață, în amintirea lor rămânând doar casa părintească de la marginea Bucureștiului.

”Abia acum, când aproape toți s-au dus, opt frați erau, și a supraviețuit doar unul, l-am putut lua la o discuție. În memoria lor, am și început să caut documentele, iar ceea ce am găsit m-a îngrozit. Pe unchiul meu, pe care îl știu de dintotdeauna, în momentul în care a început să îmi povestească cum a fost și ce a fost, mi-am dat seama că de fapt eu nu mi-am cunoscut familia cu ceea ce a trăit ea. Știam doar crâmpeie de care am auzit când mergeam la locul nașterii lor, undeva la 50 de kilometri de București, acolo unde a rămas doar o casă bătrânească și în care nu a stat nimeni, după întoarcerea lor… Pe bunica eu nu am cunoscut-o pentru că atunci când li s-a ridicat domiciliul forțat în 1955, pe când tatăl meu avea 12 ani, și s-au întors înapoi în Ialomița, bunica a văzut ce s-a întâmplat și a făcut infarct și a murit”, a mai mărturisit actrița.

Mai mult decât atât, vedeta a dezvăluit și că numele său real de familie a fost și trebuia să fie Dona. Doar că odată cu deportarea, bunicul său a fost nevoit să își schimbe numele pentru a nu mai putea fi recunoscut.

Astfel, preluând numele de familie al unor rude îndepărtate, s-a ajuns ca întreaga familie să se numească Matei.

”După deportare, autoritățile i-au pus să își schimbe numele. Pe familia tatălui meu îi chema Dona. În comuna respectivă lumea îi știa de Dona. Dar au fost obligați să își schimbe numele, să li se piardă urma. Și-au luat un nume al unor rude mai îndepărtate, Matei, ca să rămână, totuși, în familie ”, a mai dezvăluit Crina Matei.