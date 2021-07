Drama neștiută a Georgianei Lupu! Fosta concurentă de la Survivor România a vrut să își pună capăt zilelor: "Nu mai voiam să trăiesc"

In articol:

Georgiana Lupu, fosta concurentă de la Survivor România, a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că s-a confruntat cu depresia în adolescență. Cum a reușit să treacă Faimoasa peste momentele mai puțin plăcute din viața ei?

Georgiana Lupu s-a confruntat cu depresia

Faimoasa a făcut declarații cutremurătoare despre viața ei. S-a luptat cu depresia, atunci când în era în plină dezvoltare, și chiar s-a gândit că nu mai vrea să trăiască.

"Da. Problemele din viața mea. Depresie am avut când aveam 15-17 ani, eram de necontrolat, fugeam din centre. Încercam să mă omor, nu mai voiam să trăiesc, nu voiam să mai exist. Mi-am dat seama că am foarte multe vieți și că nu se poate chestia asta, că sunt prea mult protejată de Univers…", a declarat Georgiana Lupu, potrivit Cancan .

Georgiana Lupu[Sursa foto: Instagram]

În continuare, fosta concurentă de la Survivor România a mai dezvăluit faptul că a fost internată la spital, deși ea știa că altele erau problemele din viața ei.

"Să-mi tai venele. Am luat cloramină cu șampon să beau. Am semne pe mâini, se văd… am avut depresii foarte multe, foarte urâte. Am fost și internată de câteva ori la spital, dar nu eram nebună, cum spuneau ei. Mergeam foarte mult la psiholog. Mă înțelegeau psihologii și nu mă înțelegeau doamnele de la cămin sau profesorii de la școală. Erau foarte mulți rasiști. Aveau probleme cu ăștia mai de culoare. Nu înțelegeau durerea mea", a mai declarat fosta concurentă de la Survivor România.

Timpul a trecut și a reușit să treacă cu bine peste această perioadă cumplită. S-a mutat la Bacău după întoarcerea de la Survivor România.