Drama prin care a trecut Mirela Vaida. Ce a declarat prezentatoarea TV

Mirela Vaida [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida se află printre cele mai controversate și urmărite prezentatoare de televiziune din România. Prezentatoarea TV are o căsnicie frumoasă alături de soțul ei. Cei doi au o relație de 11 ani și au împreună trei copii superbi. Recent, Mirela Vaida a povestit o experiență neplăcută din trecutul său.

Înainte ca vedeta să o aducă pe lume pe fiica sa, aceasta a pierdut două sarcini la momentul respectiv. ”Eu mi-am dorit foarte mult copii şi, într-adevăr, primele două sarcini au fost pierdute, însă partea bună este că, atunci când pierzi o sarcină, înseamnă că poți să rămâi însărcinată. Femeile trebuie să înțeleagă că astăzi, din cauza stresului şi a modului de viață, din cauza poluării şi a ceea ce mâncăm, ne luptăm cu o afecțiune numită infertilitate”, a spus Mirela Vaida.

Mirela Vaida a mai precizat că acele două pierderi de sarcină pentru ea au fost nişte pregătiri și a înțeles că nu a fost vorba de niște probleme de sănătate, ci așa a vrut destinul să se întâmple. Ulterior, vedeta a trecut peste acele momente triste din viața sa. Prezentatoarea TV susține că a ajutat-o foarte mult credința în Dumnezeu. În acest moment, Mirela Vaida este o femeie împlinită alături de soțul ei și de cei trei copii.

”Dacă trupul meu a respins două sarcini, înseamnă că ele nu erau bune. Şi atunci am primit acest lucru aşa, am fost şi mi-am făcut nişte controale mai amănunțite, mi-am dat seama că nu e nicio problemă la mine şi că a fost doar destinul. M-am dus cu credință înainte, am trecut peste asta şi iată dovada, am născut 3 copii în 4 ani, toți pe cale naturală, alăptați exclusiv până la 6 luni. Nu a fost uşor, dar este ceea ce eu mi-am dorit foarte mult şi, dacă ar fi să o iau de la capăt, aş face la fel.” , a mai adăugat prezentatoarea TV.

În prezent, Mirela Vaida și soțui ei își mai doresc un copil. „Noi nu am renunțat la idee, dar ne dăm seama că e un pic cam greu, mai ales acum, pentru că şi cel mic e încă destul de mic, abia are un an şi jumătate. Poate peste vreo 2-3 ani să mai facem o fetiță, dar nu ştim ce va mai fi atunci. Teoretic, ne mai dorim o fetită şi eu, şi soțul meu, şi copiii îşi mai doresc o surioară”, a mai adăgat Mirela Vaida.

Mirela Vaida[Sursa foto: Instagram]

Sursa: Cancan.ro