Drama prin care a trecut o tânără mămică. Femeia și-a purtat în pântece bebelușul mort, pentru ca sora ei geamănă să trăiască

Drama prin care a trecut o tânără mămică [Sursa foto: PixaBay]

O tânără mamă a avut parte de tragedia vieții ei, după ce a fost nevoită să poarte în pântece timp de 10 săptămâni fiica ei moartă, ca să-i ofere surorii ei gemene cea mai bună șansă de supraviețuire. ”A fost agonizat”, povestește Florence Plant.

Femeia din Leicester a fost diagnosticată pe timpul sarcinii cu o afecțiune numită Sindrom de transfuzie de tip twin-to-twin (TTTS). Din cauza acestui sindrom, gemenele ei primeau o cantitate inegală de sânge placentar. Femeia a aflat, la 25 de săptămâni, că una dintre fetițe, Minnie, a murit. La acel moment, cadrele medicale i-au oferit posibilitatea de a pune capăt sarcinii. Florence a refuzat și a decis să continue sarcina, în speranța că celălalt bebeluș, Hettie, va supraviețui.

”Am purtat un bebeluș mort timp de 10 luni”

Hettie, fetița tinerei Florence, a sărbătorit prima ei aniversare. ”Știind că am purtat un bebeluș mort timp de 10 săptămâni, m-a afectat pe plan mental. M-a bântuit tot timpul. O tortură. Dar am decis să trecem peste asta pentru a încerca să-i oferim lui Hettie cele mai mari șanse posibile de viață”, a spus tânăra mămică. Florence spune că încă suferă după pierderea fetiței ei: „În unele zile pot face față durerii mai bine decât în altele”.

Anunțul trist al morții fetiței ei i-a fost dat tinerei mămici pe 26 septembrie 2019. "Nu-mi venea să cred că îmi spunea că Minnie a murit. Am intrat în stare de șoc. Apoi, în următoarele cinci săptămâni nu s-au produs schimbări, lucrurile nu s-au înrăutățit, așa că am crezut că totul este va fi bine. (...) Cumpărasem două pătuțuri, un cărucior dublu și o mulțime de ținute pentru cele două fetițe. Gândul că trebuie să mă întorc la magazin și să returnez un pătuț sau să ne schimbăm căruciorul dublu cu un singur cărucior m-a rupt. Nu puteam să accept”, povestește femeia, potrivit The Sun.

Din fericire, micuța Hettie s-a născut fără probleme de sănătate. „Vorbim întotdeauna despre Minnie cu Hettie și mergem deseori să-i vizităm mormântul, astfel încât Hettie să știe de sora ei geamănă. Suntem atât de recunoscători că o sărbătorim pe Hettie la prima ei zi de naștere, pentru că pe tot parcursul sarcinii am crezut că voi rămâne fără ele, așa că e uimitor să avem șansa asta”, a spus Florence.

sursa - The Sun