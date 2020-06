In articol:

Oana Sîrbu a trecut prin adevărate drame în timpul pandemiei de coronavirus, iar dezvăluirile au fost făcute chiar de artistă într-un interviu pe care i l-a acordat lui Cristi Brancu pentru canalul lui de Youtube.

”Ai mei trec printr-o situație dificilă. Eu merg zilnic la cumpărături, pentru că îmi ajut și părinții. De la zi la zi, trăiesc alături de ai mei o emoție foarte puternică. Mai ales de mama care nu este deloc într-o formă bună”, și-a început Oana Sîrbu mărturisirile, fără ca zâmbetul ei obișnuit să trădeze perioada grea pe care a traversat-o. Pentru că Oana Sîrbu a trăit o adevărată dramă în perioada pandemiei.

Cu mama suferindă, Oana Sîrbu a ajuns însă cu tatăl ei la spital, chiar la începutul perioadei de carantină impuse de pandemia de coronavirus. ”Tata a avut la începutul pandemiei o problemă și a trebuit să-l internez o zi și a fost foarte trist. Nu m-au lăsat să intru acolo, noroc că l-am luat a doua zi”, a povestit Oana Sîrbu. Artista a explicat și ce s-a întâmplat de fapt cu tatăl său de a fost nevoit să ajungă la spital: ”S-a dezechilibrat, a căzut, a avut o contuzie și a trebuit să fie internat pentru a fi ținut sub supraveghere”.

Drama trăită de Oana Sîrbu în pandemie! I-a murit ultima mătușă, care era nașa ei de botez ”Nu am putut să o vedem”

Dar problema cu tatăl său nu a fost singura experiență tristă din perioada pandemiei. Oana Sîrbu a trăit o adevărată dramă: moartea mătușii sale, cea care îi era și nașă de botez.

”Am pierdut-o pe ultima soră a mamei dintre cele trei. Este vorba despre nașa mea de botez. În ultimele zile, am dus-o la un cămin și nu am putut să mergem să o vizităm pentru că s-a intrat în carantină. M-am gândit și mă gândesc des și acum ce a simțit ea în ultimele momente, când noi practic nu am mai putut s-o vedem”, i-a povestit Oana Sîrbu lui Cristi Brancu.

Iar perioada dificilă se pare că nu s-a încheiat pentru Oana Sîrbu. Artista mărturisește că pentru mama sa, grav bolnavă, ”urmează perioade dificile”.