Drama teribilă prin care a trecut Gina Pistol! A fost abandonată de mamă și crescută de bunică: „Toată lumea știe...”

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram] 22:39, aug 14, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Gina Pistol este acum o femeie fericită și împlinită alături de micuța Josephine și de partenerul ei de viață, Smiley. Cu toate că statutul de mamă o prinde de minune și îi aduce multe satisfacții blondinei, în copilăria Ginei chiar acest lucru i-a lipsit. Lipsa dragostei unei mame și protecția unui tată i-a cauzat multă suferință de-a lungul timpului prezentatoarei tv.

Prea puține lucruri se cunosc în presă despre familia Ginei Pistol, însă bunica ei paternă a făcut câteva mărturisiri cutremurătoare despre copilăria uneia dintre cele mai îndrăgite vedete autohtone.

Citeste si: Smiley face mărturisiri din suflet în ziua când împlinește 38 de ani. „Viața e parcă un tur de carusel”

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

“ Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat (n.r. – Trivale) ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani .” a spus bunica Ginei Pistol pentru o publicație.

Copilăria Ginei nu a fost deloc ușoară[Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol are acum o relație bună cu tatăl ei

Partenera de viață a lui Smiley și-a iertat tatăl și în prezent au o relație civilizată.

Citeste si: Cu cine seamănă micuța Josephine? Gina Pistol a povestit cum arată fiica ei și a lui Smiley: "Unii zic că seamănă cu Andrei"

“ Ei îşi vorbesc, se înţeleg foarte bine, se sună de ziua lor. Eu, de exemplu, când gătesc ce-i place Ginuţei, şi se găseşte Emil pe la mine, îi dau pachet să-i ducă fetei. Şi se duce până la ea în faţa blocului să i-l ducă. ” a mai adăugat femeia care a avut grijă de blondină.