Lino Golden este unul dintre faimoșii care au decis să își testeze limitele în Republica Dominicană. Fire optimistă, veselă, mereu pus pe glume, cântărețul avea să dea și câteva declarații interesante înainte de a se aventura în show-ul de supraviețuire de la KanalD, ba chiar a vrut să puncteze că Survivor va reprezenta pentru el și…o sursă de inspirație muzicală.

”Sper și cred că mă voi descurca până la sfârșit, cu toate că nu va fi deloc ușor. Este un concurs greu, însă el a venit la timp pentru mine. Îmi doream de multă vreme să mă detașez un pic de scenă și să mă izolez de lume, să mă regăsesc practic ca om și ca artist! Sunt optimist, cred că îmi vor veni multe versuri în minte acolo, ”Survivor România” poate fi o sursă de inspirație”, a declarat Lino Golden la emisiunea ”Ștafeta mixtă” de la WOWbiz.ro!

Lino Golden a vorbit și despre tatăl său ”adoptiv”! ”Este un prieten bun, un om special pentru mine”

Tânărul cântăreț brașovean, în vârstă de doar 22 de ani, a cunoscut deja celebritatea. Descoperit de Alex Velea, artistul, pe numele său adevărat Radu Cârstea, a făcut furori, mai întâi, cu piesa “Panamera”, a decis să facă un pas important în viața lui și a acceptat propunerea de a participa la Survivor, cel mai dur show de supraviețuire din lume.

Lino Golden a vorbit despre tatăl lui! ”Azi se face un an de când ești înger”

dincolo de cele mai optimiste declarații legate de emisiunea din junglă, Lino Golden a dezvăluit ultima lui discuție cu Velea, tatăl lui ”adoptiv”, înainte de Survivor România.”, a menționat Lino la ”Ștafeta mixtă” de pe facebook-ul WOWbiz.ro.

Pe de altă parte, dacă toată lumea muzicală în asociază pe Lino cu Alex Velea, și vorbește despre ei ca o familie, trebuie totuși amintit că artistul a fost întotdeauna foarte atașat de părinții săi, și în special de tatăl său, care, din păcate, a încetat din viață în urmă cu trei ani.

De altfel, Lino Golden a vorbit despre tatăl lui, la un an de la moartea lui, într-un mesaj sfâșietor postat pe adresele de socializare. El a mărturisit public că speră să-l facă foarte mândru pe părintele său într-o bună zi. În plus, i-a sfătuit pe internauți să își iubească și prețuiască familia. ”Azi se face un an de când ești înger. Îmi este extrem de dor de tine tata. Sper că mă vezi de acolo, o să te fac super mândru într-o zi. P.S..: iubiti-va parintii!” a scris artistul în urmă cu doi ani pe internet.