Drama teribilă prin care trece un fost fotbalist al Craiovei! Fiul său este bolnav de leucemie. Casian Miclăuș speră într-o minune! ”Am merge și pe Lună dacă am știi că s-ar face bine”

La sfârșitul anului trecut, toată lumea lui Casian Miclăuș, fostul fotbalist al Craiovei, s-a prăbușit! La vârsta de 9 luni, fiul său Luca Tiago a fost diagnosticat cu leucemie mieloblastică acută M7 (LMA), o formă foarte agresivă și rară de cancer al sângelui. Din decembrie, micuțul e internat la spitalul St. Anna din Viena, iar părinții îl veghează secundă de secundă. Nu vor să plece de lângă el și suferă la fiecare respirație a lui.

” Sunt momente când plâng. Cine ar vrea să-și piardă copilul? Eram pregătiți pentru transplantul de celule stem, dar a apărut o remisie după ultimul bloc de tratament. Am început o nouă procedură de chimioterapie, dar, din nefericire, ar putea să fie ultima. Sperăm însă într-o minune, am merge și pe Lună dacă am știi că s-ar face bine”, a început să povestească Miclăuș, pentru prosport.ro

Lumea fotbalului s-a unit și a organizat o campanie de ajutorare a micuțului Luca Tiago, iar cu banii strânși a fost internat la o clinică din Viena

În noiembrie 2022, după aflarea diagnosticului copilului lor și postarea emoționantă pe facebook a soției lui Casian Miclăuș, toată lumea sportului, de la CFR Cluj, Farul, Dinamo, Un Cluj și Sănătatea, a reacționat și a făcut o campanie de strângere de fonduri, cu evenimente în zona sportivă sau artistică dedicate cazului Luca Tiago.

”Micul Luca Tiago Miclăuș, fiul fostului meu coleg Casian Miclăuș, are nevoie de ajutorul nostru în lupta pe care o duce împotriva diagnosticului de leucemie, fiind nevoit să urmeze un tratament extraordinar de costisitor. Dinamoviștii de pe grupul Radio Dinamo 1948 vor organiza licitații pentru tricourile de joc din meciul cu FC Buzău, semnate de coechipierii mei. Banii se vor dona în totalitate către familia Miclăuș”, a scris Neluț Roșu pe Facebook, noiembrie 2022.

Apoi, cu banii strânși l-au dus pe băiețelul lui Miclăuș la o clinică din Viena.

Luca Tiago, fiul lui Casian Miclăuș [Sursa foto: Facebook]

”Soția stă în permanență cu Luca, eu sunt acolo de la 8 dimineața până noaptea târziu”

La patru luni de atunci, din Austria, Casian Miclăuș le-a dezvăluit jurnaliștilor de la prosport.ro că lupta pentru viața fiului său. Puștiul ocupă o rezervă a Spitalului de copii St. Anna din Viena, unde ” medicii sunt formidabili și fac absolut tot ce depinde de ei pentru salvarea lui Luca. N-avem nici cel mai mic regret că n-am mers în altă parte”, spune Miclăuș, citat de prosport.ro.

”Soția stă în permanență cu Luca, eu sunt acolo de la 8 dimineața până noaptea târziu, când merg să dorm câteva ore la o locuință pe care am închiriat-o chiar lângă spital. Cel mic e permanent cu cablurile pentru tratament pe el, are o doar o mică rază de acțiune de unu-doi metri. Trebuie să facem cu schimbul să-l îngrijim, să fim atenți. Plânge, îl mai doare, vrea să coboare, să se miște. Are destulă energie, plus curiozitatea specifică vârstei”, a mai povestit fostul fotbalist al Craiovei pentru sursa menționată, apoi relatează și cum decurge o zi din viața copilașului de numai un anișor.

”Dimineața la 8 e o primă serie de citostatice pentru circa o oră, urmează o mică pauză, după care vine un tratament de patru ore și, în final, încă unul de un ceas spre seară. La cel de patru ore e foarte dificil, fiindcă e legat și la un aparat de monitorizare, plus un cateter și un dispozitiv la degetele de la picior pentru controlul saturației sângelui”, a dezvăluit, cu durere în glas, Casian Miclăuș pentru prosport.ro.

Luca Tiago, fiul lui Casian Miclăuș [Sursa foto: Facebook]

Fiul lui Casian Miclăuș a pornit o nouă procedură de chimioterapie. ” Cât timp mai sunt șanse, sperăm zi și noapte”

Din luna decembrie, Luca și părinții au putut părăsi spitalul doar câteva zile, între blocurile de tratament. Atat, în rest, au respectat indicațiile doctorilor care le-au explicat că nu pot sta foarte mult în afara unității medicale, fiindcă vine o perioadă de aplazie, pot apărea infecții sau alte complicații. Acum, mai speră la o minune de la Dumnezeu.

”Am pornit o nouă procedură de chimioterapie, care, din păcate, ar putea să fie însă ultima șansă. Am înțeles că e ceva inovativ, o intervenție menită să distrugă celulele bolnave și să netezească, totuși, drumul spre transplant. Cât timp mai sunt șanse, sperăm zi și noapte”, a conchis Casian Miclăuș pentru prosport.ro

Casian Miclăuș a jucat în Liga 1 a jucat 152 de meciuri, si a făcut parte din echipele U Craiova (1998-2000), FC Brașov (2003-2005), CFR Cluj (2005-2007), Mioveni (2007-2008) și Gloria Bistrița (2008-2009)

Conturi în care se pot face donații pentru Luca Tiago

Nume: Miclăuș Casian Vasile

IBAN Banca BRD:

RO09BRDE130SV55648721300

SWIFT: BRDEROBU

Moneda:EURO

––––––––––

Nume: Miclăuș Casian Vasile

Banca REVOLUT:

Tel. +40758704336

––––––––––

Nume: Gîrda Cristina-Roxana

IBAN Banca TRANSILVANIA:

RO89BTRL01301201C69471XX

SWIFTBTRLRO22

Moneda: RON”