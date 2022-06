Drama trăită de Amna. A fost diagnosticată greșit cu o boală incurabilă, pentru care s-a tratat timp de un an: "Eu nu aveam nimic, nu exista!"

In articol:

Amna s-a confruntat cu o situație dureroasă în urmă cu mai mult timp. Frumoasa artistă a trecut prin clipe extrem de dificile, după ce în urma unui control medical a fost anunțată că suferă de o boală incurabilă. La acea vreme, doctorul care a examinat-o i-a spus că nu mai are mult de trăit,

însă totul s-a dovedit a fi un diagnostic greșit.

Amna, diagnosticată greșit cu o boală necruțătoare

Amna s-a confruntat cu o situație halucinantă în urmă cu ceva timp. Vedeta a povestit că și-a văzut moartea cu ochii, după ce un medic i-a greșit diagnosticul. Specialistul i-a spus la acea vreme că nu mai are mult de trăit, pentru că suferă de o boală incurabilă. Speriată de întreaga situație, artista a făcut tot posibilul să se însănătoșească și chiar a urmat un tratament timp de un an, pentru o afecțiune care, de fapt, nu exista: "Am fost diagnosticată greșit cu o boală incurabilă. Timp de un an de zile am trăit cu acea boală și cu tratamentul pentru acea boală. Am spus că-mi dau demisia, am și făcut asta. Acea doctoriță punea diagnostice greșit, după ureche.", a povestit Amna, în cadrul matinalului moderat de Dani Oțil și Răzvan Simion.

Cum a descoperit Amna că nu suferea, de fapt, de nicio boală

Îngrijorată de ceea ce ar putea să i se întâmple, Amna a vrut să profite la maxim de fiecare zi din viața ei.

Artista a povestit că a ajuns chiar să-și vândă și mașina, pentru a face muzică. La un moment dat, însă, când a decis să meargă în străinătate pentru a-și verifica tratamentul, aceasta a avut parte de o surpriză.

Specialiștii i-au spus că este perfect sănătoasă și că nu are nicio afecțiune de care ar trebui să se teamă: "Perioada aia de un an a făcut ca din mine să iasă dorința aia nebună de a reuși cu muzica. Am renunțat la mașină, mi-am cumpărat piesa și am zis că atât cât am de trăit, eu vreau să cânt, dar, repet, eu nu aveam nimic. Am plecat în Austria, mi-am reverificat tratamentul și era totul în regulă. Boala nu exista! Am ajuns la un profesor din București, cu care am și născut, și dânsul mi-a spus că nu am absolut nimic.", a adăugat Amna.