Sătul de acuzațiile care i se aduc și de apariția sa zilnică în presă, Theo, iubitul Margheritei de la Clejani, rupe tăcerea și face mărturisiri de-a dreptul șocante.

Drama trăită de iubitul Margheritei în copilărie. La doar 12 ani și-a văzut tatăl cum moare

Tânărul a vorbit în cadrul unei emisiuni și a spus că nu și-a dorit niciodată să fie o persoană publică și nu îi place situația în care a ajuns acum fără voia lui. Mai mult decât atât, tânărul și-a asumat că a luat-o pe calea drogurilor și a făcut o mărturie care a lăsat mască pe toată lumea.

”Nici măcar nu fac asta, nu mă ocup cu asta.. nu am nicio treabă. Sunt un skater, artist, sunt chiar mult mai sportiv decât orice altceva. Gândiți-vă că justiția este pentru tribunal, pentru televiziune. Vreau doar să-mi continui viața, să ies și eu din casă. Să nu mai fie maică-mea sau eu agonizați de paparazzi, de poze sau de breaking news sau de orice fac eu. Să puneți poze editate sau false, sau chestii care nu există, să le puneți la știri, să mă faceți în ultimul hal. Dacă vreți să mă băgați la pușcărie, depuneți o plângere sau ceva, dacă v-am făcut ceva rău. Îmi pare rău, nu am vrut niciodată să instig la nimic, la dependență. Arta mea reprezintă sufletul meu degradat și distrus de-a lungul anilor, văzându-mi tatăl cum moare la 12 ani, încet și sigur, după 3 operații pe creier, în fața ochilor mei. S-a dus încet.. la spitalul din București!”, a declarat Theo.

Tânărul, a cărui față nu a apărut pe tv aseară, a recunoscut că a luat-o pe calea drogurilor și spune că nu este deloc mândru și aproape a scăpat de acest viciu.

„M-am dus pe o pantă ușor-ușor în jos și am ajuns pe calea drogurilor. Le-am atras asupra mea, nu mi-am dorit asta, nu am vrut niciodată să se întâmple. Nu sunt mândru! Dar ăsta sunt și îmi asum.. Și aproape am scăpat, oricum.. Nu mai consum!”, a spus Theo în cadrul emisiunii.