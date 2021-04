Drama unui artist de muzică populară, crescut de bunica nevăzătoare! Boala cu care a fost diagnosticat: „Nu am crezut...”

In articol:

Georgel Nucă este un cântăreț de muzică populară, care are o poveste de viață dramatică. Cântărețul s-a maturizat mai rapid decât mulți alți copii de vârsta lui, în contextul în care a fost crescut de la vârsta de trei ani de bunica nevăzătoare. Femeia nu mai vedea de peste 60 de ani, însă a acceptat să își crească singură nepotul.

Georgel Nucă provenea dintr-o familie în care părinții se certau foarte des. Față de ceilalți patru frați ai săi, artistul a acceptat să fie crescut de bunica lui. La vârsta de 7 ani, el știa deja să gătească și reușea să o ajute pe femeia care l-a crescut.

„Am dormit în pat cu bunica până la vârsta de 21 de ani. Mi-a oferit toată dragostea. Îmi dădea bani de abonament, de covrig la școală. Bunica mea nu vedea de peste 60 de ani aproape, dar a fost omul care m-a învățat multe lucruri frumoase”, a declarat Georgel Nucă, pentru un post de televiziune.

Georgel Nucă, diagnosticat cu o tumoră canceroasă

Cu puțin timp înainte ca bunica lui să se stingă din viață, Georgel Nucă a aflat că are cancer printr-o întâmplare. În urma mai multor controale, cântărețul de muzică populară a fost giagnosticat cu o tumoră canceroasă și operat de urgență. Artistul i-a ascuns bunicii sale diagnosticul și a reușit să învingă lupta cu boala.

„Am mers cu o colegă la un ecograf. O cunoșteam pe doamna doctor. După ce acea colegă și-a făcut ecografie, doamna doctor mi-a zis să mă întind, să îmi facă și mie una. A văzut că am o malformație la ficat. Eu îi ziceam că sunt bine, sănătos, nu am eu probleme. După patru-cinci luni am făcut un computer tomograf și atunci a ieșit din nou acea formațiune. Nici atunci nu am crezut. Am mai făcut câteva analize, atunci am crezut că îmi cade lumea în cap. Am mai discutat cu un medic și mi-a zis că trebuie să mă operez urgent, pentru că ea creștea. M-am operat, cinci ore a durat, era cât o portocală”, a mai povestit Georgel Nucă.