Marele actor Vladimir Găitan este pus în fața unei încercări crunte. Acesta duce pe picioare o boală cumplită de mai mulți ani, cancer de sânge, ăsta fiind și motivul pentru care s-a retras de pe scenă, iar medicii nu i-au dat foarte multe speranțe. Anul acesta a sărbătorit 73 de ani de viață, alături de familia lui.

Tratamentul pentru boala cumplită constă în transfuzii periodice de sânge și medicamente pe care trebuie să le ia fără greșeală. Din nefericire, însă problemele de sănătate par să se agraveze pe zi ce trece, iar actorul este conștient de gravitatea situației.

Vladimir Găitan simte că îi vine sfârșitul

Mai mult decât atât, Vladimir Gaitan a fost invitatla un eveniment, cu puțin timp înainte să izbucnească epidemia de coronavirus în România, iar discursul actorului a emoționat o sală întreagă. Acesta a vorbit despre puținul timp pe care îl mai are de trăit.

„Simt că sfârşitul îmi e aproape, de aceea nu vreau să ratez aniversarea teatrului, un eveniment de o asemenea anvergură. Iubesc acest teatru şi am fost ani de zile pe scena lui. Mă bucur că aici joacă şi fiica mea.

Când am debutat a fost angajat şi un pompier, care la o primă repetiţie s-a urcat pe scenă şi i-a luat ţigara din gură unui coleg. A fost imediat dat afară că a îndrăznit aşa ceva. Mă bucur că am jucat ani de zile în piese importante pe scena teatrului şi că nu am fost uitat”, a mărturisit Vladimir Găitan.