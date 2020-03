Drojdie facuta in casa. Cum se face drojdia acasa

Cum in magazine stocurile de drojdie se epuizeaza rapid in aceasta perioada in care a fost decretata carantina totala din cauza coronavirusului, iti oferim o varianta simpla, pe care o poti pregati acasa.

Drojdia se face usor, ai nevoie de doar cateva ingrediente: putina bere, zahar si faina.

Drojdie facuta in casa. Cum se pregateste drojdia cu bere si zahar

Drojdia facuta in casa o poti pregati simplu. Trebuie doar sa stii ca nu o poti utiliza imediat, ci trebuie lasata peste noapte. Cu un strop de bere, putin zahar si o lingura de faina obtii drojdia pe care o poti utiliza apoi pentru a face paine sau diverse aluaturi.

Ingrediente:

- 100 ml bere

- 1 lingurita de zahar

- 1 lingura de faina

Intr-un vas se amesteca berea cu zaharul si lingura de faina. Se acopera recipientul si se lasa la temperatura camerei peste noapte.

Cantitatea obtinuta a doua zi este echivalentul unui cubulet de drojdie proaspata de 50 de grame care se gaseste de obicei pe rafturile supermarketurilor din toata tara.

Blat de pizza fara drojdie. Cum pregatesti blatul pentru pizza fara drojdie

Blatul de pizza fara drojdie iese subtire si crocant. Cum pregatesti aluat de pizza daca nu ai drojdie.

Reteta de blat pentru pizza poate fi combinata apoi cu ce topping iti dorest, in functie de preferinte. Unii prefera pizza simpla, cu doar cateva ingrediente, altii, din contra, vor un topping bogat. Iti dezvaluim trucurile pentru aluat pizza fara drojdie.

Blat de pizza fara drojdie. Cum se pregateste

Ingrediente pentru 4 pizza cu diametrul de 30 de centimetri:

500 grame faina

250 ml apa

1 lingura iaurt

sare

ulei de masline

Mod de preparare:

Intr-un vas pui jumatate din cantitatea de faina (250 grame), adaugi 250 ml apa, uleiul, iaurtul si sarea si amesteci bine. Acoperi vasul cu o folie de plastic si lasi aluatul sa se odihneasca timp de 30 de minute, timp in care va deveni elastic si usor de manevrat.

Dupa 30 de minute, adaugi treptat si restul de faina, apoi framanti pana obtii un aluat omogen si elastic.

Imparti aluatul in patru portii egale. Formezi bile din aluat, apoi le aplatizezi si le acoperi cu folie alimentara sau cu un prosop de bucatarie din bumbac putin umeda. Lasa aluatul sa se odihneasca alte 30 de minute. Apoi iei o portie de aluat, o asezi pe blatul de lucru pudrat cu faina si o intinzi intr-o foaie cu grosime de aproximativ 0.3 cm. Blatul de pizza se unge cu sos de rosii si se acopera cu ingredientele preferate.

Pizza se baga in cuptorul preincalzit si se lasa la foc pentru 8-10 minute, la o temperatura de 250 de grade Celsius.