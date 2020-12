Drumul spre celebritate al actriței Demet Ozdemir, Zeynep, din “Prizoniera destinului”, a fost plin de suferință

Serialul “Prizoniera destinului” va intra în casele romanilor începând de mâine seară, de la ora 20:00, iar telespectatorii o vor descoperi, cu această ocazie, pe frumoasa și talentata actriță Demet Ozdemir, cea care dă viață personajului central al producției.

Intocmai ca și Zeynep, personajul pe care îl interpretează, actrita, în vârstă de 28 de ani, a avut parte de o viață plină de suișuri și coborâșuri, presărată cu multe lipsuri, dar și cu satisfacții extraordinare. De origine bulgară, Demet provine dintr-o familie normala, cu trei copii, care locuia în orășelul din provincia Kocaeli, regiunea Izmit.

Frumoasa Demet a muncit mult pentru a ajunge la statutul de artistă a Turciei, a urmat cursurile liceului la seral, pentru a-și putea întreține familia și nu a renunțat niciodată să creadă în visul ei.

“Aveam 16 ani când am decis să dansez pentru a mă întreține și a-mi ajuta familia, dar înălțimea mea nu m-a ajutat foarte, iar greutatea mea era de 63 kg. Mi-au spus că ar trebui să cântăresc 51-52 kg, altfel nu voi putea profesa. Am mâncat doar salată în fiecare zi, am făcut pilates și am slăbit 11 kg într-o lună. Eram gata să dansez. M-am alăturat echipei de dans a cântăreței Bengü, alături de care am fost pe scenă un an și jumătate. Am renunțat la școală și am fost nevoită să urmez cursurile la seral, dar am reușit să termin liceul împreună cu colegii mei”, declara Demet Ozdemir într-un interviu oferit publicației hurriyet.com.

Prima experiență cu televiziunea a avut-o când avea 21 de ani, fiind distribuită într-un serial difuzat de Fox TV. Are în palmares premiul pentru cea mai bună actrița, oferit în cadrul Murex d'Or Awards, pentru interpretarea din serialul “Erkenci Kus”.

Telespectatorii români o vor putea admira pe frumoasa și talentata actriță Demet Ozdemir, interpretând rolul principal feminin Zeynep, din noul serial ”Prizoniera destinului”, începând de miercuri, 9 decembrie, de la ora 20:00, la Kanal D.

După o copilărie marcată de lipsuri și nesiguranță, Zeynep devine, mulțumită noii sale familii, o femeie inteligentă, educată cu perspectiva unei vieți împlinite. Se logodeste cu un tânăr exemplar, din înalta societate, și totul pare perfect în ceea ce privește viitorul ei. Însă, odată cu reîntoarcerea mamei naturale în viața ei, lucrurile se complică semnificativ. Zeynep este prinsă între iubirea pe care o nutrește față de familia care a adoptat-o și cea pentru părinții care i-au dat viață.

Producția „Prizoniera destinului” va putea fi urmărită de trei zile pe săptămână, de miercuri până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.

