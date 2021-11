Duminica aceasta, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”, Isteria blackout

Recent au aparut in media informatii legate de o posibila criza alimentara si o pana de curent in toata Europa. Cat este pericol real, cat este fake news si cat este frica, instalata pe fondul pandemiei, in modul in care s-au rostogolit aceste informatii ingrijoratoare aflati urmarind o noua editie “Asta-i Romania!”, duminica de la 15:30, la Kanal D.

In fata unor asemenea vesti multi dintre romani au „luat masuri”, isi fac stocuri si se pregatesc de zile negre, cu un „kit de supravietuire” clasic alcatuit din faina, ulei, malai, conserve si

bulion. Traim vremuri paradoxale, chiar daca in ultima perioada preturile pur si simplu au explodat, iar salariile si pensile au ramas la fel de mici, vanzarile au crescut fulgerator. Si peste toate, vestea ca ne ar putea lovi o criza alimentara ii determina pe multi dintre noi sa cumparam si mai mult.

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Stirea „senzationala” care a deschis jurnale și site-uri de știri zile la rand, rostogolindu-se rapid si in mediul online, spune ca „Europa se va scufunda in bezna doua saptamani din cauza unei pene de curent”, iar cei care avertizau asupra situatiei citau surse de incredere, chiar pe Ministrul Austriac al Apararii. E o situatie de neimaginat si clar un fake news au sustinut imediat autoritatile, prea tarziu insa, pentru romanii care si au facut deja scenarii negre.

Nu ratati o noua editie “Asta-i Romania!”, duminica aceasta de la 14:30, prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.