Duminica aceasta, de la ora 14:30, un nou sezon “Asta-i Romania!” intra in casele romanilor, la Kanal D, expunand telespectatorilor o problema spinoasa, in centrul careia se afla fermierii romani.

Facem cunostinta cu cativa oameni muncitori care si-au luat inima-n dinti, au lasat viata de oras si au ales sa devina fermieri. Detinatori de plantatii bio de catina si mure, tinerii agricultori se plang ca, pe de o parte, statul roman mai rau ii incurca, in loc sa ii ajute, iar, pe de alta parte, ei intampina probleme serioase in ceea ce priveste gasirea personalului care sa-i ajute la munca.

Tinerii fermieri au avut curajul sa riste totul, sa creada in visurile lor, au luat-o de la capat intr-un alt domeniu, lasand in urma haosul orasului. Cu ajutorul fondurilor europene primite, dar si apeland la economiile obtinute cu mari sacrificii, tinerii intreprinzatori au vrut sa demonstreze ca pot face afaceri de succes chiar in agricultura. Insa pana la succes ei au de luat in piept toate piedicile puse de un sistem birocratic neschimbat de mai bine de 30 de ani si, mai nou, lipsa fortei de munca.

E un paradox dureros: campurile stau neculese, iar numarul asistatilor social se ingroasa de la o zi la alta. Nu este de mirare ca avem peste 6 milioane de asistati social pentru care statul cheltuie peste 10 miliarde de lei pe an. Mai mult, Romania ocupa primul loc in Europa la exportul fortei de munca: peste 9,7 milioane de romani traiesc in strainatate. Lipsa acuta de muncitori locali i-a facut pe angajatori sa faca presiuni asupra autoritatilor pentru a se deschide piata de joburi pentru muncitorii din afara Uniunii Europene. Asa se face ca in tara noastra sunt peste 30.000 de straini, cu permis de munca, din Filipine, Vietnam, Turcia, Nepal sau China.

Imagini în exclusivitate din noul sezon al emisiunii „Asta-i România”

Tot in editia de deschidere a noului sezon “Asta-i Romania!” de duminica aceasta, facem cunostinta cu un cetatean olandez care s-a mutat definitive in tara noastra si traieste intr-o casa veche de peste 80 de ani, in Muntii Apuseni. Barbatul ne povesteste cum era viata in Olanda si ce lucru minunat i-a oferit Romania, fapt ce l-a facut pe acesta sa se indragosteasca iremediabil de plaiurile noastre.

Nu ratati duminica aceasta, debutul unui nou sezon “Asta-i Romania!”, de la ora 14:30, emisiunea de reportaje prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.