Fara Maldive, fara Bali, fara avioane personale, dar cu dorinta de distractie, tinerii milionari ai Romaniei au ales sa isi petreaca vara pe litoralul romanesc, in Mamaia, din cauza pandemiei care a cuprins intreaga lume.

Asa a ajuns statiunea de pe litoralul romanesc locul care rivalizeaza oricand cu Riviera franceza sau spaniola, si in care sumele cheltuite de lumea instarita, intr-un sejur, rivalizeaza cu PIB-ul unei tari africane.

Multi dintre turistii romani aflati acum pe litoralul romanesc ar fi fost, cu siguranta, in alt colt de lume, dar fortati de pandemie s-au vazut nevoiti sa vina la Mamaia, statiunea extremelor, unde au parte de tot rasfatul.

Dupa modelul petrecerilor din Ibiza, turistii pusi pe distractie aleg partyurile organizate in larg, pe un yaht special inchiriat doar pentru ei. Astfel de petreceri nu sunt pentru toata lumea; clientii sunt cu pretentii si bani, iar o astfel de aventura in larg costa in jur de 300 de lei, costuri in care nu este inclusa bautura, iar atmosfera petrecaretilor este asigurata de un DJ.

Cand distractia e maxima, nimeni numai tine cont de bani; in club, doar bacsisul la nota de plata este cat salariul minim pe economie. Tinerii milionari ai Romaniei par insa sa aiba de unde scoate banii. Consumatia minima in unul dintre cele mai cautate localuri de gen este de 1500 de lei. Unii s-ar speria si la o simpla rasfoire a meniului; cea mai ieftina sticla de sampanie costa 11.000 de lei, iar cea mai scumpa depaseste 120.000 de lei.

