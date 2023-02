In articol:

Dumitru Hermeneanu a revenit la Românii au Talent 2023. Concurentul a emoționat audiența până la lacrimi cu numărul său de la Românii au Talent, sezonul 13.

Dumitru Hermeneanu a revenit la Românii au Talent 2023

Dumitru Hermeneanu a revenit la Românii au Talent, sezonul 13, ca să recite o poezie emoționantă. Concurentul din Zărneşti are 87 de ani şi a fost actor la un teatru din Deva.

„Eu mă bucur că am venit și am sosit aici în bune condiții cu sănătatea și mă simt foarte bine. Am vârsta de 87 de ani. Vreau să fie una din cele mai frumoase și senzaționale seri, că știu că sunt în fața milioanelor de oameni și vreau ca să se bucure de ceea ce fac pe scenă.

Am jucat pe scenă tot timpul, am fost la Deva, actor. Am fost coleg cu Stela Popescu, era o femeie extraordinară. Am avut foarte multe spectacole în toată țara. Am dus această muncă din plăcere și din dragoste pentru oameni și asta m-a determinat să vin și la Românii au Talent. Voința mea e mai puternică decât orice.

Am lucrat și în Uzinele 6 martie ca strungar, 12 ani, după aceea controlor tehnic de calitate. Am doi nepoți”, a mărturisit concurentul de la Românii au Talent, sezonul 13.

Dumitru Hermeneanu a interpretat la Românii au Talent 2023, poezia „Dormi în pace” de Alexandru Vlahuță, o poezie foarte personal, care îi amintește cu

durere de soția sa, care a trecut la cele veșnice.

„Poezia asta pentru mine înseamnă viața soției mele. După ce s-a îmbolnăvit soția și a decedat, am avut remușcări sufletești, ca orice om care își pierde ceva bun și drag și scump. De 16 ori am internat-o și am externat-o. Și a 16-a oară am primit telefon la 1 noaptea, m-au chemat și mi-au zis că nu se mai poate face nimic. Singurătatea este grea de tot. Așa îmi spunea și mama, Dumnezeu să o odihnească, zice: Mamă, nimic nu mă doare, doar atât, că sunt singură și asta mă omoară”, a declarat concurentul cu lacrimi în ochi.

Citește și: Cine este Sandip Brahamin de la Românii au Talent 2023. Concurentul are un loc garantat în finală

Citeste si: “Am fost foarte afectată.” Catinca Roman, prima reacție după ce sora ei, Oana, a dezvăluit că nu vrea să-și viziteze mama- kfetele.ro

Dumitru Hermeneanu a revenit la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Dumitru Hermeneanu, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Dumitru Hermeneanu a primit patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13, dar și o mulțime de aprecieri din partea celor patru jurați, care s-au ridicat în picioare ca să îl aplaude.

„Vă spun din perspectiva unui actor care a făcut facultatea, aveți talent! Dar nu cred că ăsta e lucrul deosebit pe care l-ați făcut ci faptul că ați venit să vă transmiteți dragostea într-un mod foarte frumos. Din partea mea aveți toată admirația”, a spus Dragoș Bucur.

„Astăzi ne-am readus aminte că românii au talent și au și dureri. Așa e cam la toată lumea. Nu cred că scapă nimeni de așa ceva de-a-lungul vieții. Sper din tot sufletul că v-a făcut bine această apariție și că v-ați bucurat de ea”, a spus Andi Moisescu.

Citește și: Cine sunt Bad Salsa, al doilea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023. Smiley și Pavel Bartoș au apăsat pe butonul auriu

„Am privit tot momentul cu admirație cu emoție și mă gândeam la nepoții dvs. care vor privi momentul și or să fie mândri că vă văd din nou la televizor. Vă felicit pentru toată emoția pe care ne-ați adus-o. Emoția a ajuns la mine din primele cuvinte pentru că au fost trăite, au fost din suflet”, a spus Andra.

„Sunteți o dovadă că iubirea este cel mai puternic sentiment omenesc. Iubirea poate să îți provoace atâta fericire în viață, dar pe de altă parte și atâta durere. Și în seara asta am văzut ce înseamnă suferința și mi-am închipuit și câtă fericire ați avut alături de soție.A fost un moment în care s-a plâns în spatele meu și cred că și acasă”, a încheiat Dragoș Bobonete.

Citește și: Cine este Jerome Murat de la Românii au Talent 2023. Artistul a prezentat un număr magistral în emisiune

Dumitru Hermeneanu a revenit la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzată emisiunea Românii au Talent, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Infidelul”.

De asemenea, fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul „Infidelul”, doar la Kanal D.

Serialul turcesc „Infidelul” spune povestea lui Asya (Cansu Dere), eroina seriei, o femeie care a primit tot ce și-a dorit de la viață: frumusețe, carieră, un copil și un soț perfect.

Istoria personală a frumoasei Asya Arslan este una cu totul emoționantă. Încă de la o vârstă fragedă, Asya a rămas orfană, iar dorința ei cea mai mare a devenit aceea de a-şi întemeia un cămin fericit. Anii au trecut, Asya a devenit un medic renumit, şi în acest context a ajuns să-l întâlnească pe Volkan (Caner Cindoruk), un bărbat charismatic, de profesie arhitect, de care s-a îndrăgostit.

Asya și Volkan și-au întemeiat o familie, iar din dragostea lor a venit pe lume Ali (Alp Akar), băiatul cuplului. Asya și-a văzut visul cu ochii: o căsnicie fericită și o familie iubitoare, la care a visat întotdeauna. Ani buni, Asya și Volkan au conviețuit în armonie deplină, și niciunul nu își imagina că viața pe care o trăiau era doar „liniștea de dinaintea furtunii”.