„Dumnezeu să te odihnească” Petrică este în doliu, după ce o persoană dragă și-a pierdut viața! Soțul Elei trece printr-o perioadă foarte grea

După ce a pierdut copilul pe care și-al dorea atât de mult, Petrică trece printr-un alt moment dificil din viața lui. Cu numai câteva ore în urmă, a postat în mediul online un mesaj prin care a împărtășit admiratorilor săi că o persoană foarte dragă lui, aflată în floarea vieții, a plecat din această lume.

Petrică a pierdut un prieten drag sufletului său, prieten și coleg, preot de meserie, care a plecat din această lume mult prea devreme. Iubitul Elei a postat o serie de fotografii cu cel alături de care are multe amintiri frumoase, însă de acum este nevoit să se obișnuiască cu lipsa lui, din nefericire. În afară faptul că le-a împărtășit admiratorilor săi că trece printr-o perioadă dificlă din punct de vedere emoțional, nu a oferit alte detalii despre decesul bunului său prieten.

„Dumnezeu să te odihnească, coleg și prieten drag, preot Ionuț Duciuc! Vei cânta și vei sluji de acum împreună cu îngerii!”, a scris Petrică în mediul online.

Petrică și Ela și-au pierdut copilul pe care îl așteptau cu atâta drag

Următorul pas după ce s-au căsătorit în cadrul emisiunii unde s-au și cunoscut, a fost ca Petrică și Ela să devină părinți. Bucuria lor a fost, însă, umbrită de un eveniment cu totul neprevăzut, care avea să l aducă o mare tristețe în suflet.

Ela a pierdut sarcina într-un mod neașteptat. După o perioadă de suferință, cei doi s-au reechilibrat și și-au pus din nou viața în ordine. Cei doi nu au renunțat la ideea de a deveni părinți, însă acest aspect se poate realiza abia după cel puțin un an.

„Am depășit un pic mai greu momentul, dar trebuie să mergem înainte. Ne-a întărit foarte mult relația, dar cred că orice greutate care vine în viață te face mai puternic. Ne mai dorim copil, normal. Acum trebuie să aibă și ea grijă, în următoarea perioadă cel puțin… O jumătate de an, un an, nu are voie să rămână însărcinată. Na, pe viitor, îți dai seama că ne dorim, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu…”, a spus, extrem de emoționat, Petrică, conform Fanatik.