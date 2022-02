După ce a anunțat că s-a despărțit definitiv de Georgiana Elisei, Jador face anunțul: „Eu o iubesc pe Theo Rose”

In articol:

Jador este cel mai apreciate artist din România și cel mai râvnit bărbat din showbiz. Totuși, ani buni acesta a format un cuplu cu o tânără pe nume Georgiana Elisei, cea care a stat lângă el încă de la începuturile sale.

Totuși, relația lor nu a fost un acursivă, ci presărată cu multe despărțiri și împăcări. În cele din urmă, manelistul a decis să pună capăt definitiv și să nu se mai împace cu ea.

În cadrul podcastului „Roxana te dezbracă de secrete”, Jador a făcut o serie de dezvăluiri incredibile, inclusiv una ce ține de celebra artistă Theo Rose. Iată ce a spus despre aceasta!

Jador, declarație de dragoste pentru Theo Rose?! Ce a spus despre artistă

Jador a povestit că artista l-a criticat în urmă cu ceva timp. Ea a spus despre el că ar cânta mult prea sus cu vocea, dar el este convins că părerea asta nu este, de fapt, a ei. În trecut, cei doi au colaborat pe plan muzical, iar Jador are numai cuvinte de laudă la adresa ei, inclusiv i-a spus că o iubește!

„A zis Theo Rosse că Jador cântă prea sus. Așa cânt eu, așa e gâtul meu format, așa mi-a dat Dumnezeu vocea, sus. Theo Rose, în caz că nu știai, ai oameni pe lângă tine care nu mă iubesc atât de mult și de-asta ai tu părerea asta.(...) Eu o iubesc pe Theo Rose, îmi place foarte mult de ea”, a spus Jador în podacstul „Roxana te dezbracă de secrete”, moderat de Roxana Nemeș.

Jador s-a despărțit definitiv de Georgiana Elisei

Manelistul a anunțat că este, din nou, burlac! El și Georgiana s-au despărțit și nu mai există cale de împăcare de această dată! Jador spune că a realizat că dragostea pe care i-o purta ei nu era completă, căci îi iubea caracterul și personalitatea, dar nu mai era atras și fizic.

Cu toate acestea, fosta lui iubită va ocupa mereu un loc special în inima sa.

„Nu cred că o să mă căsătoresc prea curând, Nemeș. Mi-am dat seama de asta. Am cele mai mari șanse să mor singur. (...) Doar despre ea am cântat. Toate melodiile mele de dragoste sunt doar despre ea, despre calitățile ei ca femeie. Fizic nu o mai iubesc. Psihic, iubesc tot caracterul și sufletul ei, dar eu îmi doresc altfel de om lângă mine. Am deschis ochii acum. Georgiana e o fată foarte mișto, pe care dacă aș vedea-o acum, m-aș da din nou la ea. Nu dădeam niciunei femei șanse reale de a fi cu mine, în sufletul meu mereu a fost ea. De-asta nu am avut nici relații pe la puterea dragostei, că în sufletul meu era mereu ea, chiar dacă eu eram despărțit de ea.

Percepeam lucrurile diferit. Eu o iubesc pe ea ca om, ne-am obișnuit împreună, e ca sora mea. Sufletește vorbind, niciun bărbat care este bărbat, n-o să-și îneșele nevasta sufletește sau iubita sau femeia pe care o iubește. Eu mi-am dat seama că nu ar trebuit să fiu nefericit doar pentru că m-am obișnuit lângă un om. Da, oficial sunt singur. Am realizat multe lucruri de când nu sunt cu ea. Am cunoscut multe femei mișto. (...) Nu vreau să-mi fac o relație prea curând. m-am despărțit recent, nu chiar recent. De când am declarat că sunt cu ea nu a durat o zi sau două”, a mai dezvăluit artistul.

Puteți vedea podcastul integral pe canalul de Youtube WOWnews, acolo unde vă invităm să ne dați un subscribe, pentru a fi la curent cu cele mai tari emisiuni mondene. „Roxana te dezbracă de secrete” apare în fiecare miercuri, de la ora 18:00.