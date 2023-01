După ce a anunțat divorțul de tatăl fiicelor sale, Andreea Perju a spus ce se întâmplă cu Ada și Mara: „E important în momentul în care sunt doi copii, părinții să înțeleagă”

In articol:

Andreea Perju se numără printre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, nu cu mult timp în urmă, blondina a anunțat că divorțează de tatăl fiicelor sale, iar recent, tânăra a făcut o serie de declarații despre Ada și Mara, spunând ce se întâmplă

cu micuțele în ultima perioadă.

Așadar, Andreea a dezvăluit că face tot ce poate pentru a petrece timp separat cu ambele fetițe, așa că are activități atât cu Mara, cât și cu Ada, explicând că vede acest lucru extrem de important, mai ales când la mijloc sunt doi copii.

„Nu cred că în ianuarie vom pleca pe undeva. Mara are un cantonament la baschet, iar eu cu Ada îmi doresc câteva zile să mergem împreună undeva. Voi pleca și cu Mara chiar peste câteva zile într-o tabără de schi, doar eu cu ea. Să știi că este corect așa pentru că a fost o tabără organizată de școala Marei, iar Ada care este foarte înțelegătoare m-a lăsat să merg cu Mara. Am luat această decizie după ce am vorbit și m-am sfătuit cu ea. Ada care este un copil tare bun a înțeles. Cred că e foarte important ca în perioada asta să am momente în care să-mi petrec timpul exclusiv doar cu una dintre ele. E important în momentul în care sunt doi copii, părinții să înțeleagă că, din când în când măcar, fiecare dintre ei să-și petreacă timpul exclusiv doar cu unul dintre copii „,

a declarat Andreea Perju, potrivit Ego.ro

Andreea Perju și fiicele sale, Ada și Mara [Sursa foto: Instagram]

Andreea Perju, despre divorțul de tatăl fiicelor ei

Înainte de sărbători, Andreea Perju a făcut un anunț neașteptat, mai precis că mariajul dintre ea și tatăl fiicelor sale a ajuns la final.

Cunoscuta actriță și bărbatul alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 13 ani au divorțat, însă blondina nu a dat prea multe detalii despre acest subiect, alegând doar să precizeze că relația nu a mai mers.

„Am făcut tot ce se putea, dar nu a mai mers” , a declarat Andreea Perju, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.