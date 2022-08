După ce a fost cerută în căsătorie, surprizele nu se opresc aici! Ce are în plan Maria Constantin să facă la nuntă: "Va fi ca un tip de invitație" | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin este o cântăreață de muzică populară extrem de iubită. Aceasta are o poveste de viață incredibilă, după care s-ar putea face un întreg film.

Maria Constantin, după ce a fost cerută în căsătorie:" D acă nu mă cerea, nunta tot avea loc"

Artista este foarte apreciată pentru talentul, dar și frumusețea ei. Maria Constantin iubește scena și muzica, iar fanii o susțin prin vizualizări, aprecieri și comentarii cu laude.

Maria Constantin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei, Robert Stoica. Artista este mai fericită ca niciodată, a fost cerută în căsătorie și urmează ca anul viitor să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu. Este nerăbdătoare să vină ziua cea mare și să se vadă mireasă din nou. Chiar dacă este la a treia căsnicie, cântăreața simte că acum nimeni și nimic nu mai poate sta în calea iubirii lor. Maria Constantin și Robert Stoica se iubesc necondiționat și sunt nerăbdători să devină, în mod oficial, soț și soție.

Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, frumoasa artistă ne-a povestit cum se simte cu inelul pe deget și care este motivul pentru care a acceptat să își petreacă restul vieții alături de Robert Stoica.

"Noi suntem de trei ani de zile împreună. Cumva, și dacă nu mă cerea, nunta tot avea loc. Indiferent de situație, era un mare DA, pentru că suntem de atât de mult timp împreună și niciodată nu ne-am certat, suntem super ok și pot spune în sfârșit că mi-am găsit și eu sufletul pereche și sunt liniștită și fericită și am tot ceea ce îmi trebuie lângă." , a declarat Maria Constantin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Constantin pregătește o surpriză pentru ziua cea mare

Ei bine, WOWbiz v-a mai pregătit o surpriză! Maria Constantin ne-a dezvăluit, în premieră, ce pregătește pentru ziua cea mare. De această surpriză se va bucura atât ea, cât și viitorul ei soț.

"Foarte bine mă simt cu inelul pe deget. Chiar acum vorbeam cu băieții din trupa mea și chiar vreau să scoatem o piesă strict pentru dansul mirilor, care să fie cântată la nunta noastră și care va fi ca un tip de invitație online. La anul va fi nunta, încă nu am stabilit data, pentru că trebuie să ne interesăm de local și așa mai departe, vom vedea mai târziu ce urmează. Sunt super fericită. Nu mă așteptam la treaba asta, nici măcar nu am bănuit. Nu am avut nici cea mai mică bănuială că asta urma să se întâmple.", a mărturisit Maria Constantin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!

