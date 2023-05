După ce au făcut amor la spa, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au fost surprinși în ipostaze fierbinți în piscina vilei din Arabia Saudită

In articol:

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au apărut în ipostaze fierbinți, în piscina pe care o au în vila din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, în ipostaze fierbinți!”Noroc pentru dragoste”.

Într-o perioadă în care multe voci spuneau că starul portughez și iubita lui nu se mai înțeleg, iar despărțirea nu e departe, ei bine, Cristiano și Georgina au ținut să le închidă gura tuturor. Drept dovadă, la finele săptămânii trecute, celebrul fotbalist avea să posteze o imagine de la un restaurant din Riad, în care apare alături de sud-americancă, ciocnește cu ea un pahar și o sărută, mai mult, la descriere are și un mesaj concludent... ”Noroc pentru dragoste”.

În wekend, Cristiano Ronaldo a ”recidivat!” Lusitanul le-a oferit fanilor încă un motiv să nu ia în calcul bârfele legate de relația lui cu Georgina.

În câteva fotografii puse pe contul de Instagram, fotbalistul lui Al Nassr este lipit de iubita lui în apă, în piscina vilei lor din Arabia Saudită, de parcă ar fi la primele întâlniri. De partea cealaltă, și femeia este pe aceeași lungime de undă cu vedeta gazonului, după felul în care îi stă în brațe.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, partidă de amor! "Am evitat să merg la plajă și să înot, însă m-am dus acasă și Cris mi-a zis să merg la spa”

Imaginile postate de Cristiano Ronaldo vin după ce, în cel de-a doilea sezon al documentarului "I'm Georgina", iubita jucătorului a făcut o dezvăluire "involuntară" despre locul neobișnuit unde a avut loc o partidă fierbinte de amor cu portughezul.

Mai sinceră ca niciodată, Georgina a vorbit cu prietenii ei, inițial, despre unul dintre tatuajele pe care și l-a făcut pe braț, dar, încet, încet, discuția a devenit incendiară. "Am evitat să merg la plajă și să înot, însă m-am dus acasă și Cris mi-a zis să merg la spa. Mă durea foarte tare brațul când am intrat în apă și mi-era frică să nu se ude. Mă săturasem de starea asta”, a spus Georgina lăsând apoi să se înțeleagă că la spa s-a iubit cu Ronaldo. Sora ei, Ivana, a vrut să o ” salveze” de la o reacție a amicilor, și a menționat că sud-americanca a glumit spunând că ar fi făcut amor la spa, întrucât ea și Cristiano puteau să fie apropiați bine merci în dormitor, în pat, însă Georgină nu s-a lăsat. A confirmat inițiativa fierbinte pe care ea și Ronaldo au avut-o. "Nu, am făcut-o acolo!", a recunoscut ea. Dezvăluirea a lăsat-o pe sora ei fără glas și chiar a vrut să se asigure că informația este adevărată, dar Georgina nu a mai răspuns, deși a râs și a încercat să nege! Prea tărziu, căci micul ei secret se aflase...

Cristiano Ronaldo și-a „prezentat” și corpul bine lucrat la sala de sport

Dincolo de imagini în ipostaze fierbinți alături de iubita lui, Cristiano Ronaldo a ținut să posteze și alte fotografii cu copiii săi, în dreptul cărora a scris… ” Momente fericite în familie!”

Apoi, Cristiano Ronaldo a oferit și câteva fotografii cu piscina lui, dar și cu el arătându-și corpul bine lucrat la sală, în ciuda faptului că a împlinit deja 38 de ani.