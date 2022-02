După ce au fost la un pas de divorț, Cristian Daminuță și soția sa vor deveni părinți din nou! Cei doi parteneri au dezvăluit sexul bebelușului

In articol:

Bucurie mare în familia lui Cristian Daminuță! Fotbalistul și soția lui vor deveni părinți, din nou. La puțin timp după ce au anunțat că în familia lor va veni un nou membru, recent, cei doi soți au dezvăluit și sexul bebelușului.

Așadar, cei doi sunt deja părinții unui băiețel, iar nu cu foarte mult timp în urmă, Cristian și Mădălina au anunțat dacă vor fi părinți pentru o fetiță sau un băiat.

De asemenea, anunțul a fost făcut de cei doi soți, pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii lor și îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața de familie a celor doi.

Cristian Daminuță: „Abia aștept să te strâng în brațe”

Mădălina și Cristian Daminuță sunt în culmea fericirii. După ce deja au devenit părinții unui băiețel, acum cei doi soți au dezvăluit că în familia lor urmează să vină pe lume o fetiță. Pe pagina personală de Instagram, fotbalistul a făcut marele anunț, alături de câteva imagini de la petrecerea de unde au aflat sexul bebelușului.

„Abia astept sa te strang in brate Fetita mea!💖👰🏻🤰🏻👨‍👩‍👧‍👦⏳🙏🏻”, a scris Cristian Daminuță pe pagina personală de Instagram, alături de imaginile de la petrecerea organizată.

De asemenea, și Mădălina, soția lui Cristian Daminuță, a făcut o postare pe pagina ei de Instagram, mărturisindu-le fanilor că este extrem de fericită, asta pentru că mereu și-a dorit o familie unită, cu un băiat și o fetiță, iar acum visul ei a devenit realitate.

„Pot sa ma declar o femeie împlinita! Visul meu a devenit realitate! Mi-am dorit o iubire ,mi-am dorit un soț și o familie ,mi-am dorit doi copii,un băiat și o fată! Dumnezeu ne iubeste și ne-a binecuvântat 💙💖! Aștept cu nerăbdare venirea fetiței noastre pe lume 🙏🏽! Love so much my family!!!👨‍👩‍👧‍👦”, a scris Mădălina pe Instagram.

Mădălina și Cristian Daminuță [Sursa foto: Instagram]

Fotbalistul și soția lui au fost la un pas de divorț

Cei doi soți au fost la un pas să se separe definitiv, din cauza neînțelegerilor din cuplu, iar în urmă cu câteva luni Mădălina și Cristian Daminuță anunțau că divorțează. Cu toate acestea, la două săptămâni distanță de anunțul care i-a luat prin surprindere pe fanii celor doi, fotbalistul și soția sa au reușit să-și salveze căsnicia, declarând că s-au împăcat, iar lucrurile sunt din ce în ce mai bune în relația lor.

”Într-un cuplu bine sudat ca al nostru mai intervin și certuri, dar important e că știm să luăm cele mai bune decizii și să ajungem la un numitor comun pentru că este Dominic la mijloc și vrem să crească liniștit și să fie fericit”, a spus Cristian Daminuță în cadrul unei emisiuni TV.