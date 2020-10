In articol:

Gheorghe Turda a făcut primele declarații după ce Mihai Albu a anunțat public că este într-o relație cu fosta soție a interpretului de muzică populară, Nicoleta Voicu!

Intrerpreta de muzică populară a povestit în cadrul emisiunii Teo Show cum l-a întâlnit, pentru prima dată, pe Mihai Albu. Nicoleta Voicu a povestit că la scurt timp de la divorțul lui Mihai Albu de Iulia, aceasta a făcut o vixită magazinului de pantofi al creatorului. O dată intrată acolo, i-a fost extrem de greu să plece, fiind complet uimită de creațiile geniului. Ulterior, cei doi s-au cunoscut mai bine iar ceea ce i-a unit au fost chiar durerile și greutățile prin care treceau.

“L-am contactat, am mers pe atelier, iar acolo intri și nu-ți vine să mai ieși. Te cuceresc toate creațiile. Mi-a recomandat el o pereche de pantofi și apoi am zis că noi fetele avem nevoie și de alte accesorii. Au mai fost și alte episoade. M-a impresionat Mihai cu destăinuiri de suflet pe care nu le pui pe pragul oricui. Eu m-am retras din acel joc frumos pentru că am simţit ca el nu poate trece printr-o altă lovitură de imagine. Clienţii lui, oamenii care îi admirau munca au fost în acel moment mai presus de orice”, povestea Nicoleta Voicu.

