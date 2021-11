După despărțirea de Ramona Olaru, Cuza de la Noaptea Târziu iubește din nou! Cum a fost surprins alături de noua iubită

In articol:

Cuza de la Noaptea Târziu a fost surprins în compania unei brunete misterioase. Tânărul s-a despărțit de luni bune de Ramona Olaru, dar cu care a rămas foarte bun prieten. Mai mult decât atât, ei au împărțit și același platou al unei emisiuni televizate, în timp ce erau despărțiți.

Cântărețul de la Noaptea Târziu este foarte privat când vine vorba despre viața lui amoroasă, motiv pentru care nu s-a mai afișat oficial cu nimeni de la ultima lui despărțire publică.

Artistul a fost surprins recent de paparazzi Spynews.ro într-un local din Capitală, în compania unor prieteni apropiați, dar și a unei brunetei care i-a fost alături toată noaptea. Potrivit imaginilor, cei doi par foarte apropiați și fericiți în compania celuilalt. Nu se cunosc mai multe detalii cu privire la bruneta misterioasă alături de care Cuza de la Noaptea Târziu s-a afișat. În momentul de față, Ramona Olaru face și ea parte dintr-o nouă relație. Celebra asistentă tv și-a asumat relația cu prezentatorul Cătălin Cazacu.

Cuza de la Noaptea Târziu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Ramona Olaru, declarații despre despărțirea de Cuza de la Nopatea Târziu

Ramona Olaru a rupt tăcerea despre despărțirea de Cuza de la Noaptea Târziu, pe pagina sa de Instagram. Tânăra a decis să vorbească despre acest subiect, după ce s-a vehiculat că fostul ei iubit și-a găsit deja o nouă parteneră.

Citeste si: Cum o răsfață mama lui Cătălin Cazacu pe Ramona Olaru. Asistenta TV are o relație bună cu ”soacra” ei

„In sfarsit a venit momentul pe care, probabil, multi dintre voi l-ati asteptat de mult timp. Si anume, da, sunt o persoana singura in acest moment.

Din pacate, lucrurile n-au functionat asa cum am fi sperat de-a lungul acestei relatii, spun toate lucrurile acestea in sfarsit pentru ca de fiecare data s-au interpretat si s-au scris tot felul de chestii total aiurea si total pe dinafara fata de cum s-au intamplat, Si mai spun acest lucru pentru ca daca nu functioneaza un lucru si daca n-ai liniste si daca nu gasesti exact ce ai nevoie, atunci este mai bine si mai linistit pentru ambele parti separarea.

Pe de alta parte, este perfect normal dupa ce s-a produs un astfel de lucru, sa-si gaseasca linistea, fericirea si asa mai departe. De ce am spus asta? Sunteti foarte multi, fie ca ma cunoasteti, fie ca nu ma cunoasteti, care aveti ganduri, intentii bune, sa-mi trimiteti print screen-uri sau poze sau filmulete cu faptul ca el are pe altcineva sau e cu altcineva, nu stiu cand, nu stiu cum, e ok, e normal..Fiecare are nevoie de o perioada, sa-si planga mortii, cum ar spune un prieten de-al meu. In cazul asta, situatia sa se refaca. Asa ca, rugamintea este sa nu mai faceti asta chiar daca ne cunoastem, chiar daca nu ne cunoastem, pentru ca fiecare isi va rezolva lucrurile in felul lui si va gasi o modalitate sa fie ok si asta nu ajuta. Cred ca este suficient acum”, a spus Ramona Olaru, pe contul ei de Instagram.