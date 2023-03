După dezamăgirile de care a avut parte în viață, Claudia Ghițulescu s-a apropiat de Dumnezeu. Interpreta de muzică populară și-a găsit liniștea la mănstire: „Acum i-am înțeles pe preoți și pe călugări”

In articol:

Claudia Ghițulescu este de departe una dintre cele mai frumoase și îndrăgite interprete de muzică populară din țara noastră. Artista are o carieră de succes, însă pe plan personal vedeta nu a avut deloc doar zile roz.

Solista a fost mereu deschisă cu privire la experiențele neplăcute și chiar traumatizante prin care a trecut.

Iată însă că acum vedeta și-a găsit liniștea.

Claudia Ghițulescu înțelege din ce în ce mai mult puterea rugăciunii: „Tot timpul vorbesc cu Dumnezeu”

Claudia Ghițulescu a cunoscut succesul din punct de vedere profesional iar cariera pe care și-a ales-o o împlinește cu adevărat. În ceea ce privește viața personală, lucrurile nu au fost deloc ușoare pentru folcloristă. Claudia a avut parte de un mariaj eșuat, care s-a încheiat cu ceva timp în urmă.

De asemenea, aceasta a pierdut o sarcină, clipe care au dărâmat-o la momentul respectiv pe solistă.

Totuși, cu timpul, interpreta a înțeles că aceste momente dificile au reprezentat adevărate lecții de viață, așa că acum privește cu speranță și optimism spre viitor. Aceste experiențe au mai făcut-o pe solistă și să se apropie mai mult de credință.

Vedeta merge cât de des poate la mănăstirile din țara noastră, dar și la locurile sfinte de peste hotare.

În aceste zone sacre, Claudia își găsește cu adevărat liniștea și simte că este într-o conexiune adevărată cu divinitatea.

„Îmi place foarte mult să merg la locurile sfinte și de data asta am fost la Nichit, o mănăstire lângă Piatra Neamț. Chiar am simțit că am dat mâna cu Dumnezeu, a fost așa. Am dormit mai multe zile la mănăstire și am avut timp mai mult pentru rugăciune. Tot timpul vorbesc cu Dumnezeu. Am simțit pur și simplu că stau numai în rugăciune. Acum i-am înțeles pe preoții și pe călugării care rezistă la mănăstire.Faptul că te rogi, nu îți mai trebuie nimic, nu îți mai trebuie să te duci să vezi lucruri care sunt pe moment frumoase, dar nu îți rămân în suflet cum îți rămâne o rugăciune”, a dezvăluit Claudia Ghițulescu, pentru un post de televiziune.

