Din acest motiv, reporterii WOWbiz.ro au stat de vorbă cu Bianca Drăgușanu, pentru lămuriri suplimentare cu privire la apelativul ”sorcove”. Iar declarațiile făcute de vedetă, reproduse exact și în înregistrarea de mai jos, nu sunt deloc... amabile.

”Am zis că se îmbracă ca niște sorcove, nu că arată ca niște sorcove. Sorcova este un obiect frumos împodobit și foarte împodobit și nu cred că a fi sorcovă este ceva rău. Cred că sorcova este ceva frumos”, spune, ușor ironică, Bianca Drăgușanu. Și, chiar dacă nu avea deloc chef de zâmbit, chiar dacă era ziua ei de naștere, mai cu seamă că problemele ei cu Alex Bodi sunt, deja cunoscute de toată lumea, iar mariajul lor e pus sub semnul întrebării, Bianca Drăgușanu a oferit explicații suplimentare.

”Nu (îi plac cum se îmbracă, n. red.)! Cred că cel mai bine îmbrăcată de pe acolo și femeia care are atitudine și stil este Andreea Tonciu. Este favorita mea și despre restul fetelor pot să îți spun doar că sunt niște fete frumoase și.. atât. Și care se îmbracă ca niște sorcove”, insistă Bianca Drăgușanu. Dar, totuși, ce e cu sorcovele de care tot vorbește Bianca Drăgușanu și de ce tot folosește termenul? Explicația, tot a ei, este una... dură.

”Când te duci cu sorcova este un lucru rău? Deci sorcova este un obiect foarte frumos împodobit, depinde cum îl privești Așa că nu știu de ce s-a simțit ofensat și cine s-a simțit ofensat, eu sunt o femeie de afaceri, care lucrează în domeniul acesta (moda, n. red.) de mai bine de 12 ani, trăiesc din imaginea mea și din creațiile pe care le fac eu. Nu cred că cineva ar fi trebuit să se simtă jignit, trebuia să o ia ca pe un pamflet și să își vadă de treaba lor, să dovedească că pot să fie stilate. Pentru că dacă emisiunea este despre stil, eu nu am văzut decât niște fete frumoase și atât, nu am văzut niște fete bine îmbrăcate. Eu nu am jignit pe nimeni. Eu am spus ce am văzut, le-am dat un sfat... Dacă pui prea multe pe tine... Less is more (Mai puțin este mai mult, n. red.). Cam asta e!”, a mai spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Bianca Drăgușanu.

Cum a pornit scandalul ”sorcove” și ce zicea Bianca Drăgușanu despre concurentele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Bianca Drăgușanu și Andreea Tonciu se pare că sunt prietene, iar recent cele două au ieșit la o cafea împreună. După întâlnirea lor, Bianca Drăgușanu a făcut un story pe care l-a postat pe Instagram. Fosta vedetă tv le-ar fi făcut ”sorcove” pe colegele brunetei. Dezvăluirea a fost făcută de Raluca Tănase în culisele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. ”O prietenă de-a ei (n.red Andreea Tonciu) ar fi spus că ce caută ea cu sorcovele alea”, a spus Raluca Tănase. Întrebată de colege despre cine este vorba, Raluca a mărturisit că este vorba despre Bianca Drăgușanu.

, a declarat Andreea Tonciu la ”Bravo, ai stil Celebrities”, în legătură cu scandalul ”sorcove” și Bianca Drăgușanu.