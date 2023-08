„După un timp nu mai suporți” Gina Pistol a dezvăluit ce o scoate din minți, la scurt timp de la nuntă?! Fanii cred că este o aluzie subtilă pentru Smiley!

In articol:

Gina Pistol face tot posibilul să fie cât mai aproape de fanii ei și se folosește de rețelele de socializare pentru a face acest lucru, căci în mediul online, blondina este mereu activă și împărtășește cu internauții aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, indiferent de situație.

Ei bine, așa s-a întâmplat și de curând, asta pentru că vedeta a distribuit un videoclip pe pagina personală de Instagram, care conținea un mesaj, mulți dintre urmăritorii săi crezând că face referire chiar la partenerul ei de viață, Smiley. Iată despre ce este vorba!

Mesajul distribuit de Gina Pistol pe internet

De curând, Gina Pistol a distribuit pe InstaStory un videoclip, care conținea, însă, un mesaj. După ce au ascultat cu atenție cuvintele ce se regăseau în filmarea, fanii au tras imediat concluzia că acestea ar putea face aluzie chiar la proaspătul ei soț, Smiley.

În respectivul mesaj este precizat faptul că, în fiecare relație există o persoană care se sacrifică mai mult și face mult mai multe lucruri pentru bunăstarea relației în care se află, însă la un moment dat, există posibilitatea ca persoana aceea să cedeze și să nu mai suporte să dea tot ce este mai bun pentru cuplu.

„În fiecare relație există persoana care spală vasele și persoana care le lasă să se înmoaie. Corect? Nu le lasă să se înmoaie, știe că le vei face tu. Doar te așteaptă, după un timp nu mai suporți.”, este mesajul distribuit de Gina Pistol, pe pagina personală de Instagram.

Gina Pistol are doar cuvinte de laudă la adresa partenerului de viață

De curând, Gina Pistol a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut o serie de declarații despre partenerul ei de viață, Smiley, povestindu-le tuturor cum este artistul în rolul de tată, având doar cuvinte la adresa cântărețului.

„Din fericire chiar am tras lozul câștigător când vine vorba de bărbatul de lângă mine. Andrei se implică foarte mult în creșterea fetiței noastre. Îi citește povesti seara, îi cântă tot felul de cântece, nu ai treabă cu ei doi. Iar atunci când este plecat de acasă o sună seara prin video call să îi zică noapte-bună de fiecare dată. Plus că îi schimbă și pampersul, îi da și de mâncare. Chiar nu mă plâng în privința acestui lucru. Am fost o norocoasă!”, a declarat Gina Pistol pentru Click!

