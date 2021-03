In articol:

Familia minorei de șase ani ucisă de o mașină în zona de nord a Capitalei face declarații șocante! Părinții micuței au mers și au ridicat trupul fetei de la INML. Mama fetei trece prin momente cumplite și, cu durere în suflet, vrea să se facă dreptate.

Tragicul accident a avut loc în urmă cu doar câteva zile, atunci când o șoferiță a încurcat pedalele și a lovit două fetițe, care se aflau

pe trotuar. Femeia de 56 de ani se afla în sectoul 2 al Capitalei, în momentul în care a pierdut controlul și a lovit două minore . În ciuda eforturilor cadrelor medicale, Raisa s-a stins din viață.

Astăzi, 1 martie, părinții Raisei, fata de 6 ani, au fost și au ridicat trupul de la INML. Durere de nedescris pentru mama fetei, care a cedat și a spus că rochița cu care o va îmbărca trebuia purtată, de fapt, la o ocazia specială.

„Rochiţa aceasta trebuia să o îmbrace la o ocazie specială. Peste două săptămâni era ziua ei. Împlinea şapte ani. Trebuia să o poarte de ziua ei dar de fapt trebuie să o luăm, să o înmormântăm din cauza unei doamne”, a declarat mama fetei, potrivit playtech.ro.

Durere de nedescris! Familia fetiței ucisă de o șoferiță neatentă în cartierul Andronache face declarații cutremurătoare: "Peste două săptămâni era ziua ei.."

Șoferița a fost reținută

Dacă în primă fază, femeia a fost lăsată să plece de la locul accidentului, astăzi, s-a arătat faptul că aceasta consumase băuturi alcoolice.

În urmă cu scurt timp, șoferița a fost reținută de către polițiști, urmând să fie dispusă propunerea de arestarea preventivă.

"În baza probatorului administrat, polițiștii Brigăzii Rutiere au dispus masura reținerii pentru 24h față de conducătoarea auto, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente cu propunerea de a se dispune masura arestului preventiv.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului", spun poliţiştii.