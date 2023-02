Durere fără margini în viața unei mari sportive din România! Fiul handbalistei Valeria Motogna a fost diagnosticat cu leucemie. Are doar doi ani și opt luni! ”Așteptăm și ne rugăm!”

In articol:

Valeria Motogna, handbalista care scria în istorie în urmă cu câțiva ani pentru reprezentativa României, trece prin clipe de coșmar. Băiețelul ei, un copilaș de doar doi ani și opt luni, a fost diagnosticat cu leucemie, și supus unui transplant de măduvă la o clinică din Italia, unde va mai sta sub tratament și observație cel puțin până în aprilie-mai.

”Îi apăruseră pe piciorușe niște pete roșiatice, care deveneau albăstrui"

Vestea că fiul ei este bolnav a cutremurat-o pe Valeria Motogna, acum în vârstă de 43 de ani. Tot calvarul a început în urmă cu un an! Leucemia a venit pe neașteptate, mai ales că micuțul nu avea simptomele clasice ale unei astfel de boli nenorocite.

„A fost ciudat fiindcă Patrick nu avea simptome clasice. Era vioi, mânca, se odihnea. Dar îi apăruseră pe piciorușe niște pete roșiatice, care deveneau albăstrui", și-a început povestea pentru jurnaliștii de la gsp.ro,

Valeria Motogna, care a dezvăluit că, speriată un pic, a mers cu copilul peste tot, de la medicul de familie până la pediatru sau la un hematolog. Nu a primit însă niciun diagnostic clar.a spus fosta handbalistă pentru sursa citată.

Valeria Motogna [Sursa foto: Profimedia]

”Am o veste proastă. Copilul dumneavoastră are leucemie!”

După ce medicii din România au fost neputincioși în cazul băiețelului ei, Valeria Motogna a decis să se ducă la clinicile din străinătate cu băiețelul ei. „Tot nu ni se dădea un diagnostic clar. Au zis că ar putea fi o trombocitopenie. M-am uitat și eu pe internet, tratamentul era de lungă durată. Dar dacă nu era aia?! Simțeam că ceva nu era în regulă cu Patrick. Petele începuseră să apară și pe mânuțe. Așa că am decis să mergem în străinătate. Am ales Genova, fiindcă italienii sunt foarte buni pe hematologie”, a povestit, cu durere, marea sportivă, care a menționat apoi că acolo a aflat că fiul ei suferă de o boală foarte gravă.

”Ne-au cerut acceptul să-i ia lichid din șold. Cred că bănuiau ceva. Și până să se trezească Patrick din anestezie, o doctoriță, care e numărul trei în lume în domeniu, a venit și mi-a spus «Am o veste proastă. Copilul dumneavoastră are leucemie!». Eram doar eu acolo, Gabriel, soțul meu, era jos, la intrare, că erau restricții cu pandemia de Covid. Am simțit cum cade tavanul pe mine. Prima dată refuzi să crezi. Creierul refuză diagnosticul, refuză orice! Voiam să-l iau pe Patrick în brațe și să fug de acolo. Mai ales că în decembrie, cu câteva luni înainte, Ana Maria Șomoi, colega cu care am clubul de handbal, își pierduse fiica de 13 ani tot din cauza leucemiei. L-am sunat pe Gabriel (n.r. soțul ei). Plângeam amândoi la telefon. Dar n-ai ce face, te calmezi și începi lupta", a dezvăluit Valeria Motogna pentru gsp.ro

Valeria Motogna [Sursa foto: Profimedia]

În decembrie, s-a găsit un donator pentru copilul handabalistei Valeria Motogna și i s-a făcut transplantul! „Medicii spun că a reușit, dar Patrick a făcut o iritație urâtă”

După analize, medicii italianul au spus că micuțul Patrick trebuie să înceapă neapărat tratamentul cu citostatice, fiindcă trombocitele erau foarte scăzute și exista riscul de hemoragii interne, sângele să-i invadeze creierul sau alte organe.

”M-am internat cu el. Într-o săptămână i-au făcut toate analizele posibile, să vadă dacă organele pot face față citostaticelor. Dormeam cu el în brațe, se zvârcolea din cauza durerilor. Făcea iritații peste tot din cauza tratamentului cu citostatice . Era groaznic! Mai ales fiindcă nu puteai face nimic. Inițial ni se spusese că tratamentul acolo va ține patru luni, dar fiindcă primele protocoale n-au dat rezultatele scontate și le-au schimbat, s-a prelungit. Și asta nu a fost tot. După 6-7 ședințe de citostatice au venit și mi-au spus că Patrick e cu risc de recidivă și trebuie să facă transplant de măduvă osoasă. Iar recidiva nu se știe cum vine, poate fi foarte agresivă. Am făcut toți analize, și noi, și Alesia, dar nu eram compatibili. L-au pus pe lista de așteptare", a mai povestit Valeria Motogna pentru gsp.ro, care avea să spună că, din fercire, la începutul lunii decembrie, s-a găsit un donator pe Patrick.

„Medicii spun că a reușit, dar Patrick a făcut o iritație urâtă. Și a apărut un virus neprevăzut. O parte din limfocitele lui luptă totuși împotriva transplantului. Așa că acum are nevoie de alte proceduri, face un fel de dializă.

Acum e mai bine, e în revenire. A început să se miște, se plimbă, mănâncă, dar încă nu vorbește. Luptăm cu acel virus, care nu fusese anticipat. Inițial era vorba de 8 ședine de dializă, acum ne-au spus că e nevoie de 12. Așteptăm și ne rugăm, nimic nu e sigur. Dacă nu intervine nimic neprevăzut sau alte complicații, în aprilie-mai am putea să ne întoarcem acasă. Dar Patrick va rămâne toată viața sub observație”, a conchis, pentru gsp.ro, Valeria Motogna, care, până în acest moment, a cheltuit în jur de 100.000 de euro pe tratamente și operații, însă, îi mulțumește lui Dumnezeu că i-a salvat viața copilului ei.

Valeria Motogna [Sursa foto: Profimedia]

În urmă cu câteva zile, pe contul de Facebook, ACS Olympic RFH Sports & Management a postat câteva rânduri de susținere pentru fiul Valeriei Motogna.

”Fosta mea colegă și bună prietenă, Valeria Motogna, se află în fața celui mai greu meci. Fiul său, Patrick Motogna, în vârstă de 2 ani și 4 luni, a primit un diagnostic crunt, leucemie mieloblastică acută. Chiar dacă Vali a refuzat inițial, spunând că nu dorește să deranjeze cu ceva, am hotărât să demarăm o campanie de strângere de fonduri pentru micuțul Patrick. Orice sumă îi poate salva viața și nu putem rămâne impasibili în fața unei asemenea situatii.

Doneaza si tu si ajuta-l pe Patrick! Iar daca timpul iti permite, distribuie mesajul, astfel incat mesajul sa ajunga la cat mai multa lume. Patrick iti va fi recunoscator.

Deasemenea o poți face în conturile:

•RO92BTRLRONCRT0353543601

•RO42BTRLEURCRT0353543601 – ambele deschise pe numele soțului handbalistei, Puscas Motogna Vasile Gabriel”