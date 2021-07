Durerea neștiută a Rebecăi Pascu. Sora lui Pepe își acuză familia că nu o susține pentru a-și îndeplini cel mai mare vis: “Ar fi trebuit să fie el protecția mea”

Pepe și Rebeca Pascu [Sursa foto: Instagram] 10:42, iul 30, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Pepe este un artist extrem de apreciat de public, iar melodiile “latino-lover-ului” au cucerit definitiv inimile fanelor lui. Se pare că sora lui mai mică, Rebeca Pascu, tânjește și ea după succesul muzical, iar talentul nu îi lipsește deloc.

Din păcate, Rebeca Pascu are o mare durere în suflet și asta fiindcă nu are parte de susținerea familiei în demersul ei de a deveni o cântăreață de manele de succes. Tânăra a povestit pentru cancan.ro că visul ei cel mai mare este să cânte, doar că tatal ei, Ion „Talent” nu este de acord. Mai mult, nici fratele ei mai mare, Pepe, nu vrea să o ajute, ba chiar a îndemnat-o să mai exerseze.

Rebeca Pascu își dorește să își construiască singură o carieră muzicală

Dezamăgită de familie, Rebeca Pascu își dorește acum să își clădească singură o carieră muzicală pentru a-i demonstra tatălui ei că poate deveni un nume mare în industria manelelor.

“ De când am început cursurile de canto și concursurile de muzică, tata nu m-a susținut foarte mult. Eu mă gândeam că e bucuros că i-am moștenit talentul, dar nu este așa. Mi-a pus piedici, eu l-am rugat să mă pună în contact cu DeSanto, să pot merge la el la studio. Am fost, am tras o piesă și apoi s-a dus tata și i-a zis că nu vrea ca fata lui să colaboreze cu maneliști.

El nu vrea să cânt manele, chiar dacă el face parte din această industrie. El crede că o femeie, în lumea asta, se integrează mai greu decât un bărbat, dar eu nu cred că este așa. O femeie își poate câștiga respectul în această industrie, plus că eu nu l-am făcut niciodată de rușine, nu a auzit niciodată ceva rău de mine. Nu așa se procedează. Mi-aș fi dorit să fie în spatele meu și să mă protejeze, mai ales că tata este cunoscut. Acest lucru mi-ar fi dat curaj, încredere. Dacă ar fi vrut ca eu să fiu protejată, ar fi trebuit să fie el protecția mea. Un copil poate avea visuri. Un tată trebuie să fie lângă copilul lui, indiferent de ceea ce-și dorește .” a mărturisit sora mai mică a lui Pepe.

Sora lui Pepe îndeamnă părinții să își susțină necondiționat copiii

Rebeca Pascu a mai povestit cum Ion „Talent” l-a ajutat încă de la început pe Pepe și cum încă o face în continuare. Tânăra ar vrea să aibă parte de aceeași susținere de la părintele ei.

„ Tata l-a ajutat mult pe Pepe, când era la început. Îl ajută cu texte, și acum îl ajută. Eu nu am primit ajutor. Dacă voi ajunge vreodată undeva, o să mă bucur că am ajuns cu propriile mele forțe. E o mare povară atunci când propriul părinte nu te susține. Tata nu știe ce se întâmplă în lumea asta a maneliștilor. Dacă ar fi stat în spatele meu, să mă protejeze, ar fi fost altceva. Eu sunt o fată serioasă, nu las niciodată loc de interpretări. Mi-am câștigat respectul pe oriunde m-am dus, nu s-a auzit niciodată ceva rău de mine, eu nu sunt omul care să se compromită. M-ar fi ajutat enorm să fie tata lângă mine, plus că el este un om respectat, iar dacă pe el îl respectă oamenii, involuntar mă respectă și pe mine. Eu spun toate aceste lucruri pentru că există copii cu visuri, pe care poate părinții nu-i susțin.

Pe lângă Pepe mai sunt alți frați, nu am avut pretenția doar la Pepe să fie lângă mine, dar de la Pepe am avut așteptări să mă modeleze în muzică, să mă ajute în muzică. Tata mereu mi-a zis că eu am frați și că este bine că ne avem unul pe celălalt, dar ei nu au lăsat loc de frăție. Pepe nu mă ajută cu absolut nimic… din contră, atunci când îi mai trimiteam piesele mele, îmi spunea continuu că mai am de lucrat .” a mai spus Rebeca Pascu.