Dureroasa poveste de viață a lui George Burcea! Copilăria lui a fost în pericol?! Cu ochii înlăcrimați, actorul a povestit tot

George Burcea este unul dintre actorii apreciați ai României, iar de ceva timp s-a apucat și de scris cărți! Iubitul Vivianei Sposub a lansat un roman, intitulat ”Scrisoare pentru Ceaușescu”, despre o poveste de viață interesantă. Burcea nu a dorit să spună foarte multe despre cartea lansată de curând, căci așteaptă ca oamenii să cunoască povestea, luând fiecare pagină în parte.

Totuși, șirul evenimentelor din cartea scrisă de George Burcea a fost dezbătut de Teo și de actor.

” A trebuit sa apeleze la el (la presedinte) pentru o viata mai buna, pentru binele familiei, pentru cei patru copii si pentru un viitor. Macar fara violenta domestica. Uneori, cand esti pus in situatii dificile, te gandesti la niste lucruri foarte mari, nu stiu..ce sa faci? cum sa plec in Congo? Este foarte greu sa pleci in Congo, insa daca-ti reuseste, s-ar putea sa fie bine. Asa ca, si-a facut un plan foarte mare, pentru a apeland la persoane din jurul ei si nevazand niciun ajutor, nicio rezolvare a problemelor pe care ea le avea, a zis ca singura solutie este asta. Exista riscul sa ajunga si sa o impuste. Dar a ajuns si a rezolvat sau n-a rezolvat...”, a dezvăluit George Burcea, la Teo Show, despre povestea din cartea lui.

George Burcea, despre viața profesională

Cunoscutul actor român a dezvăluit că se ocupă de reclame, scurtmetraje și are de gând să facă și un lungmetraj după romanul ”Scrisoare pentru Ceaușescu”.

” Eu la baza prima data sunt om. Dupa sunt actor. Faptul ca si scriu...Scrisoare pentru Ceausescu este a treia mea cartre, am mai facut doua de poezii, iar acesta este primul roman pe care-l scriu. Faptul ca mai produc reclame, scurtmetraje sau ca acum incerc sa fac un lunmetraj bazat pe aceasta carte, nu ma face doar regizor, producator, scriitor. Nu, nu sunt scriitor, chiar deloc”, a mai spus Burcea, la Teo Show.