"E băiat bun, dar în ultima perioadă exagerează". Georgiana Lobonț tună și fulgeră după ce Armin Nicoară a spus că e "porno". Nașa vrea să aibă o discuție serioasă cu finul| EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară a fost invitat la Fiță cu Adiță, acolo unde a vorbit, alături de soția lui, despre femeile sexy din showbizul românesc.

Printre cântărețele pe care le consideră frumoase și atrăgătoare se numără și nașa Georgiana Lobonț, despre care a spus, mai în glumă sau mai în serios că e "porno rău".

Îndrăgitul saxofonist recunoaște că i-a spus și în față aceste complimente nașei sale, însă Georgiana Lobonț este de altă părere. Artista a vorbit cu jurnaliștii Wowbiz.ro și ne-a mărturisit că va trebui să aibă o discuție serioasă cu Armin, ca de la nașă la fin tocmai pentru că este de părere că acesta exagerează.

Ce spune Georgiana Lobonț despre afirmațiile lui Armin

Georgiana Lobonț își iubește finii și spune că Armin este un băiat extrem de bun, numai că se întrece cu gluma. Artista este de părere că și soția trebuie să îl atenționeze pe partener, atunci când nu îi vede nimeni, tocmai pentru a nu se întâmpla și a doua oară astfel de situații.

Citește și: „Vine bebe 3” Georgiana Lobonț, asaltată de fani cu întrebările despre sarcină. Artista nu a mai rezistat: „Am să anunț public cu toată bucuria din suflet”

Cântăreața este de părere că artiștii trebuie să fie un exemplu, tocmai pentru că sunt urmăriți de sute de mii de fani.

" Armin este un băiat bun, dar în ultima perioadă exagerează. Acum că s-a căsătorit am așteptări mai mari de la el, atât eu cât și publicul probabil, dar si de la Claudia care nu mai are voie să-l lase să vorbească așa și nici să fie de acord cu astfel de afirmații dacă vor să respecte normele tradiționale. Oamenii taxează orice. Trebuie mare atenție.

Citeste si: “Crucea este crăpată.” Ileana Ciuculete ar putea fi deshumată la 7 ani de la decesul ei. Motivul pentru care copiii ei vor acest lucru- kfetele.ro

Citeste si: Vestea cruntă despre VIOREL Lis! Din păcate, e adevărat. Oana Lis a confirmat- bzi.ro

Fiecare e liber să se exprime cum vrea și să trăiască cum vrea, doar de asta suntem într-un stat democratic dar nu ne putem juca cu cuvintele mai ales la adresa altor persoane. Nu toți oamenii gândesc la fel sau înțeleg la fel viața. Eu nu sunt în măsură să judec sau să dau sfaturi nimănui dar nici nu sunt de acord cu ce zice. Poate ei nu vor să meargă pe unda vieții care mie mi se pare normală și văd altfel normalitatea, dar o femeie trebuie sa-l atenționeze pe soțul ei când greșește, acasă când nu-i vede si nu-i aude nimeni ca a doua oara sa nu se mai repete iar bărbatul la fel să facă cu soția lui", a mărturisit Georgiana Lbonț, pentru WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț, alături de finii Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Instagram]

"Lui i se pare amuzant"

Artista spune că deși lui Armin i se par amuzante aceste glume, ea nu este de acord. Din contră, Georgiana spune că i-a zis să renunțe la ele, mai ales că ea are familie și copii.

Citește și: Au găsit soluția ca să economisească gazul?! Vedetele au plecat în țările calde, unde nu trebuie să dea drumul la centrală! Cât costă o noapte de cazare în cele mai luxoase destinații| EXCLUSIV

"Armin încă mai copilărește. Sunt niște idei prostești pe care le are si le tot repeta de fiecare data când dă interviuri, tot pe asta o ține, lui i se pare amuzant deși eu i-am zis că nu sunt de acord cu ce face pentru că nu se pretează și nici nu intră în discuție. Eu am o familie, am copii mari deja iar pe noi ne caracterizează normalitatea, iar de bunele moravuri ținem cont", a mai explicat Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobonț, discuție ca de la nașă la fini cu Armin și Claudia

Georgiana Lobonț ne-a mai mărturisit și că urmează să aibă o discuție ca de la nașă la fini cu Armin și Claduia. Artista este de părere că finul său ar trebui să fie mai temperat, mai ales pentru că este iubit în toată țara și peste tot în Europa și ar trebui să servească despre exemplu pentru fanii care au așteptări mari de la el.

"Când mă voi întâlni cu ei, probabil voi avea o discuție ca de la nașă la fini. Noi vorbim deschis iar dacă ceva nu-mi convine eu mereu spun lucrurilor pe nume. Armin si Claudia sunt doi tineri minunați care muncesc foarte mult, au exemple bune de urmat în familie și sunt sigură că vor avea parte de tot ce e mai bun în relația lor dacă le vor urma.

Să nu uităm că la rândul nostru, pentru publicul larg suntem un exemplu iar eu vreau să fim un exemplu pozitiv de la care tânăra generație să aibă ce învăța și să se inspire și pe plan profesional dar și familiar", a mai adăugat îndrăgita cântăreață, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!