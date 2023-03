”E cadavru viu!” Ionuț este în comă profundă de două luni, după ce s-a dus la medic cu o durere de măsea: „Starea lui este foarte gravă”

In articol:

Anul 2023 nu a început foarte bine pentru o familie din Cernavodă care acum au ajuns în pragul disperării.

De la o durere de măsea a ajuns la șase operații și la comă profundă

Doi părinți sunt nevoiți să vadă cum fiul lor în vârstă de numai 31 de ani se luptă pentru viața lui de mai bine de două luni. Nimeni nu se aștepta ca de la o banală durere de măsea să se ajungă într-o astfel de situație, iar familia tânărului face acuzații grave la adresa reprezentanților spitalului în care este internat fiul lor.

Ionuț are 31 de ani, iar până în urmă cu două luni ducea o viață complet normal și se pregătea să meargă la muncă în străinătate. Însă, pentru acesta calvarul a început imediat după ce a părăsit țara, motivul principal fiind o durere de măsea.

Chiar dacă apropiații tânărului l-au sfătuit să meargă la medic cât mai repede, acesta a ales să se întoarcă în România, iar la spital a mers numai atunci când durerile au fost mult prea mari pentru a le mai suporta.

Pentru Ionuț a urmat o perioadă extrem de dificilă fiind operat de două ori la gât și de alte patru ori la plămâni. Familia băiatul au trecut prin clipe de coșmar, deoarece timp de două zile nu au știut nimic de fiul lor, ca mai apoi să fie anunțați că acesta se află la secția de Terapie Intensivă. Medicii spun că infecția de la măsea s-a extins, iar starea de sănătate a tânărului este foarte gravă.

„Aici i-au spus că este o problemă la măsea. I-au trimis analizele la București. L-au luat a doua seară, l-au băgat la operație, la gât. Apoi nu am mai știut nimic de el. Am stat două zile fără să îmi spună cineva, ceva. Am aflat că e la Terapie Intensivă. După patru zile, l-am văzut. Sunt 6 operații. Patru la plămâni și de două ori la gât. Doctorii spun că s-a extins infecția. Acum, starea lui este foarte gravă”, susține Mirela Călărău, mama lui Ionuț, potrivit Antena3.

Familia tânărului de 31 de ani acuză reprezențanții spitalului că nu au avut grijă de acesta

Părinții și apropiații lui Ionuț susțin că acesta este tratat foarte urât și că nu este îngrijit absolut deloc. Pentru a nu se mișca și a nu reacționa urât, cei de la spital l-au sedat și legat de pat pe tânăr, iar din cauza faptului că acesta nu a mai fost mișcat de două luni i-a provocat acestuia răni pe întreg corpul.

„La ultima intervenție a băiatului ni s-a relatat că a avut o hemoragie internă. De atunci nu și-a mai revenit. A intrat în comă. Ei, medicii, tocmai ne-au spus că e în comă. De ce nu ne-au spus înainte? Ne spuneau că este sedat. A fost legat de mâni, să nu se scoale să facă rău. Arată într-un hal... A slăbit în două luni... e cadavru viu! Vă apucă groaza! Are răni pe picioare de la poziția în care stătea. Îi dădeau apă și ceai”, povestește și tatăl.

Mama băiatului mărturisește că a adus la spital tot ceea ce era necesar pentru igiena copilului ei, însă cei de la spital nu au lăsat-o să se ocupe de acest lucru. Un alt lucru pe care femeia îl susține este acela că tânărul este agresat de către cei ce ar trebui să aibă grijă de el.

„Are răni pentru că nu au avut grijă de el. Ei nu l-au mișcat și s-au făcut rănile. Am tot ce trebuie să îl spăl. Am avut, că ele nu îl spălau. Aveam mănuși, tot ce îmi trebuie. Picioarele sunt terminate, și la gât, când i-am pus mâna, avea o rană. Eu cred că tot spatele este. Au greșit! Îmi arăta cu degetul că o asistentă îl agresa. Îmi arăta că l-a bătut. Te-a zguduit? Și spunea că da!”, mai spune mama tânărului.

