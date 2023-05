”E complicat, niște dereglări de ritm cardiac” Mădălin Ionescu a slăbit drastic, după ce a început să aibă probleme de sănătate. Cum a reușit prezentatorul să dea jos 12 kilograme?

In articol:

Mădălin Ionescu este de ani buni în lumina reflectoarelor și astfel și în ochii fanilor ori criticilor zi de zi. Apare pe micul ecran, dar și în online, acolo unde are o comunitate mare de fani, motiv pentru care prezentatorul ține foarte mult la imaginea sa.

Astfel că, atunci când este cazul recurge chiar la metode drastice din dorința de a își menține imaginea perfectă.

Ceea ce s-a și întâmplat în ultimele luni, când a decis să intre la dietă.

Citește și: Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, discuții intense în ultima perioadă! Prezentatoarea a recunoscut tot ce s-a întâmplat: „Îmi pare rău că nu am plecat, am tot ezitat”

Mădălin Ionescu a slăbit drastic, după ce a început să aibă probleme de sănătate [Sursa foto: Instagram ]

Citeste si: Radu și Adelina de la Puterea Dragostei s-au căsătorit! Mesajul emoționant transmis de Cristina Mihaela Dorobanțu: ”Am unit suflete!”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Înalt oficial rus: un nor radioactiv se îndreaptă spre Europa- stirileprotv.ro

Mădălin Ionescu, modalitate drastică de a slăbi

Prezentatorul spune că a urmat o dietă strică, concret, a făcut foamea, pentru că începuse să ia mult în greutate, ceea ce i-a afectat și sănătate.

Tensiunea și ritmul cardiac i-au fost date peste cap din cauza surplusului de grăsime, motiv pentru care a luat atitudine și luni la rând a mâncat cu porția, renunțând chiar și la unele alimente.

Așa a reușit să piardă în câteva luni nu mai puțin de 12 kilograme și tare mândru mai este de reușita sa. Doar că acum a intervenit inevitabilul. Odată plecat în vacanță cu familia și ajuns în Grecia, soțul Cristinei Șișcanu spune că nu s-a mai abținut de la nimic și asta deja se vede.

După doar zi de vacanță, Mădălin Ionescu spune că la proba cântarului deja a avut cu aproape un kilogram în plus față de cât cântărea acasă, în București.

Citeste si: „Gravidenia nu este o boală” Lia Bugnar, reacție tranșantă la adresa lui Theo Rose- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă, cu o zi înainte de Sf. Constantin și Elena?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul despre presupusul "scandal" în care este implicat David Popovici. Ce s-a întâmplat, de fapt, în fața liceului în care dublul campion mondial dă BAC-ul: "Te dau în judecată, să fie clar"- radioimpuls.ro

Citește și: Cristina Șișcanu, noapte albă din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale. Prezentatoarea TV nu știe ce se întâmplă cu Petra: „Totul s-a dat peste cap”

Motiv pentru care este decis să o lase mai moale cu mâncatul și să facă multă mișcare, căci nu vrea să strice ceea ce a reușit făcând cu chin și vai foamea.

„În ultimele trei luni și jumătate am slăbit 12 kilograme. O să mă întrebați care este dieta. Este celebră și este cunoscută de toată lumea sub numele de ”foamea”. Am făcut foamea, am renunțat la carbohidrați, n-am mâncat deloc pâine, cartofi, paste și am mâncat extrem de puțin, fără trei mese pe zi, doar cantități infime. Ei bine, am ajuns în această vacanță și de ieri, de pe drum, mâncând pâine, plus ce am mâncat aseară și azi, am luat deja aproape un kilogram, 700 de grame. Mă și gândesc dacă într-o zi am făcut asta, ce se va întâmpla până la finalul vacanței. E complicat, te chinui luni de zile... am slăbit pentru că începusem să am probleme cu tensiunea, niște dereglări absurde de ritm cardiac, din cauza surplusului de greutate”, a spus Mădălin Ionescu, pe pagina sa de Instagram.