”E greu să nu-ți ai părinții aproape” Mama lui Emily Burghelea abia acum și-a cunoscut nepotul. De ce nu a putut femeie să-i fie aproape fostei concurente de la Bravo, ai stil

Emily Burghelea și Andrei formează unul dintre cele mai solide cupluri de câțiva ani buni, familia lor fiind acum completă, căci au devenit recent părinți de doi.

Cuplul are o fată și un băiat și nici măcar o bonă. Ei sunt părinți cu normă întreagă, iar din când în când, în ajutor le sare mama lui Andrei.

Emily Burghelea și-a revăzut mama după mult timp

Însă acum, în sprijinul lor a mai venit cineva. Mama fostei concurente de la „Bravo, ai stil” a revenit în România și primul lucru pe care l-a făcut a fost să își viziteze fiica și nepoții.

Astfel că pentru cea care i-a dat viață blondinei a fost pentru prima dată când și-a întâlnit nepotul.

Reuniunea de familia a tot fost amânată din cauza faptului că mama lui Emily locuiește în Germania, acesta fiind și motivul pentru care nu a putut să fie alături de fiica sa în momentele grele prin care a trecut imediat după sarcină.

Dar acum, odată revenită în România, când și-a văzut fata că a devenit mamă a doi copii, la puțin peste 20 de ani, vârstă pe care o are acum fosta prezentatoare, femeia s-a topit de drag, de emoții și de mândrie.

Și nu doar ea s-a emoționat profund, ci și Emily Burghelea, care a recunoscut, printr-un mesaj publicat în dreptul unei imagini de familie, că plecarea din sânul familiei a făcut-o să își lase și o bucățică din suflet în casa părintească. Însă distanța dintre ea și mama sa este una doar fizică, căci sufletește, ele sunt și vor fi mereu legate.

Mama lui Emily Burghelea abia acum și-a cunoscut nepotul [Sursa foto: Instagram]

Pentru iubirea necondiționată și sprijinul pe care i-l oferă, Emily Burghelea a asigurat-o public pe mama sa că dragostea ce i-o poartă este una nemărginită și care nu va ajunge niciodată la final.

”A venit mama din Germania, s-a întors! Trei generații! Îmi era așa dor de mami! E greu să nu-ți ai părinții aproape, mă confrunt cu asta de când am ales să vin la facultate în București, iar ei au rămas la Constanța, mi-am luat viața în mâini și am plecat, însă o parte din inima mea a rămas acasă, cu ei! Azi mami și-a cunoscut pentru prima dată nepoțelul, s-o întâmpin în pragul casei, cu doi copii în brațe a fost un moment pe care nu o să pot să-l uit niciodată! Emoție pură! Oricât de mare aș fi, tot fetița ei mică sunt! Chiar dacă acum ea locuiește în altă țară și ne despart mări și țări, am rămas unite și conectate iar acum mă bucur nespus că este aici, cu mine și pot să o țin în brațe! I love you, mom! Welcome home!”, a scris Emily Burghelea, pe pagina sa de Instagram.