„E o frustrare adunată, nu-l vrea lângă ea” Ce se întâmplă între Theo Rose și Anghel Damian, după ce au fost surprinși certându-se în plină stradă?! Mai este o lună până când vor deveni părinți 

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Theo Rose va deveni mămică pentru prima dată, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură momentul când îl vor cunoaște, în sfârșit, pe fiul artistei, micuțul Sasha, așa cum a declarat chiar vedeta că îl va numi pe băiețel.

De precizat este că, mai e doar o lună până la fericitul eveniment, însă de curând, un episod care s-a petrecut între cei doi viitori părinți i-a luat prin surprindere pe fanii cuplului. Mai precis, în urmă cu doar câteva zile, Theo Rose și Anghel Damian au fost surprinși într-un moment tensionat, fiind vizibil faptul că artista era supărată pe partenerul ei de viață, respingându-l pe acesta, când a vrut să o ia în brațe.

Ei bine, recent, Alina Petre, coach emoțional, a comentat pe baza imaginilor în care Theo Rose și iubitul ei au fost surprinși într-un moment de tensiune, aceasta spunând că este vizibil un comportament agresiv din partea cântăreței, care ar veni tocmai din cauza unei mari lipse de comunicare care ar exista între ei.

„Din păcate, e un comportament agresiv care vine unei lipse mari de comunicare dintre ei doi. E o lipsă foarte mare de comunicare, dar vedem foarte clar că este ea supărată și aici putem să spunem că există și hormonii ăștia de sarcină care ne schimbă comportamentul și devenim mai agresive, dacă intrăm în starea de mamă, de leoaică, care își apără puiul, dar pe de altă parte nu e un comportament de leoaică, dar e un comportament de leoaică rănită.

Cineva a rănit-o foarte tare și cred că este vorba despre partenerul ei de viață. E o frustrare adunată, o agresivitate, nu-l mai vrea lângă ea, eu asta văd din limbajul corpului. Nu-l vrea lângă ea în momentul acela, în momentul în care cineva nu te vrea într-o anumită situație este bine să nu te bagi și să nu mai insiști, pentru că reacția va fi din ce în ce mai agresivă. Așa se manifestă ea și probabil că are motivele ei bine întemeiată, în afară de cele hormonale”, a explicat Alina Petre, coach emoțional, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Theo Rose urmează să devină mămică în câteva săptămâni

Mai sunt doar câteva săptămâni până când Theo Rose va deveni mămică pentru prima dată. Ei bine, până de curând, vedeta spunea că și dorește să nască natural, tocmai pentru că recuperarea ar fi mai ușoară și pentru a evita pe cât posibil o intervenție chirurgicală, respectiv cea de cezariană.

Totuși, medicul tinerei nu i-a dat o veste tocmai bună legată de naștere, anunțând-o încă de pe acum că ar trebui să ia în calcul și operația de cezariană, având în vedere că bebelușul ei este destul de mare, iar acesta are cordonul ombilical în jurul gâtului.

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană având în vedere că am un copil destul de mare. Are 3 kilograme, ideea e că e foarte osos, mi s-a explicat, problema e că e copilul lung, e gras. Este cu capul în jos, pregătit! Există și teama de naștere, de durere și în cazul nașterii naturale, și în cazul operației de cezariană, doar că sunt împăcată cu gândul că e absolut firesc să trec prin asta, dar că toate o să-mi treacă când o să-mi văd copilul. Am emoții acum și după naștere cum o să mă descurc cu bebelușul. E o prezență nouă, dar permanentă. Abia l-am așteptat.

(...) Are și cordonul în jurul gâtului, eu îmi doresc să încerc, dar dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, o să facem, ca să nu punem pe nimeni în pericol” , a explicat Theo Rose la un post de televiziune.