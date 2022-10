”E ridicol”. Vlăduța Lupău vorbește despre alăptatul în public. Ce crede artista despre mamele care-și hrănesc copiii fără jenă

In articol:

Vlăduța Lupău a născut în urmă cu puțin timp, aducând pe lume primul copil al familiei, după două sarcini pierdute, iar acum spune că se vede iar mamă.

Venirea pe lume a lui Iair a făcut-o pe artistă să trăiască emoții intense, dar și să experimenteze lucruri despre care până acum doar auzise.

Vlăduța Lupău susține alăptatul în public

Intrată în categoria mamelor celebre, în cadrul unui interviu, Vlăduța Lupău a fost pusă să comenteze subiectul alăptatului în public, unul extrem de controversat.

Întrebată din ce tabără face parte, cântăreața a mărturisit că, din punctul ei de vedere, nu este nimic ieșit din comun în a-ți hrăni copilul când și unde acesta are nevoie.

Soția lui Adi Rus mărturisește că alăptatul este un lucru important pentru bebeluș și nu trebuie amânat, putând fi făcut cu discreție oriunde. Mai ales că unui copil nu i se poate explica când și de ce are sau nu are voie să mănânce, iar înfometarea lui nu este o soluție de luat în calcul.

”Mi se pare un lucru (n.r. alăptatul în public) efectiv normal și firesc! Categoric! Mai văd și eu destul de multe comentarii legate de această temă și pot spune că este un subiect destul de discutat și controversat. E ridicol să judeci o femeie care își alăptează copilul în public. Nevoia bebelușului/copilului este pe moment și nu poți să îi explici: Stai că acum suntem în public și se uită lumea, mai rabdă de foame până plecăm și ne ascundem să nu ne vadă lumea'. Doamne ferește! Cred că de aici pleacă totul în viață… să nu trăiești în modul te vede lumea/ce o să zică lumea?'. Evident, o faci discret, te acoperi cu o bluză, cu o păturică sau chiar cu o batistă, dacă nu ai altceva la tine, însă trebuie categoric să alăptezi oriunde are nevoie bebelușul”, a spus Vlăduța Lupău, notează Viva.

Mai mult decât atât, nu de mult, chiar și ea s-a fotografiat în timp ce-l alăpta pe Iair. Imaginea a ajuns virală și spune Vlăduță că reacțiile celor care fac parte din comunitatea ei au fost în mare parte pozitive.

Chiar și așa, ea mărturisește că nu înțelege de ce unei mame îi trebuie curaj ca să îi hrănească copilul în public și de ce trebuie felicitată pentru că face un lucru normal.

Din punctul ei de vedere, alăptatul este apropierea mamă-copil care nu durează mult, dar care aduce cu ea atât de multă satisfacție, bucurie și emoție, tocmai de aceea trebuie prețuită.

În același timp, ea se arată înțelegătoare și cu femeile care nu pot face acest lucru, căci nu toate mamele își pot alăpta copilul cu ușurință, așa cum face ea.

Deși, chiar dacă probleme fizice nu sunt în cazul ei, Vlăduța Lupău mărturisește că, ducând o viață de artist, alăptatul este și pentru ea un stres și o muncă în plus. Pe care nu le simte și de care nu se plânge, gândindu-se la binele fiului ei.

”Sa știi că am primit feedback 98% pozitiv în care femeile mă apreciau pentru curaj, deși nu înțeleg de ce îți trebuie curaj să alăptezi în public sau să arăți o poză în care faci asta, și mă felicitau și pentru simplu fapt că alăptez. Probabil mamele din zilele noastre alăptează din ce în ce mai puțin și renunță ușor la acest lucru… Și pentru mine a fost greu, și este greu și acum să alăptez, asta din cauza programului pe care îl am, însă nu mă las și nu renunț atâta timp cât pot să o fac. Și nu o fac pentru că am idei de genul o să fie mai sănătos dacă mănâncă la sân'… nu! O fac pentru că este un sentiment extraordinar să știi că puiul tău crește în continuare din tine și pentru legătura specială dintre mamă și pui. Într-adevăr, alăptarea este grea la început, multe femei fac complicații cum ar fi mastita, pe urmă atașarea bebelușului face răni dureroase la sân și multe altele… Eu n-am avut parte de niciuna dintre cele pe care le amintesc, însă eu am problema cu laptele când sunt plecată. Pe drum sau între evenimente, eu stau la mașină și mă mulg, ca să nu explodeze' sânii, depozitez laptele într-o ladă frigorifică și apoi ajung acasă și i-l dau copilului. E un efort și din partea mea, însă îl fac din toată inima”, a mai spus artista.