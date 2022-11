”E suficient” Nicoleta Luciu, adevărul despre căsnicia sa. Cum se înțelege, de fapt, cu soțul ei? Vedeta nu mai vrea să fie iar mamă

In articol:

Nicoleta Luciu are acum 42 de ani, vârstă până la care a devenit celebră, soție și mamă a patru copii, având trei băieți și o fată.

Vedeta s-a făcut remarcată datorită frumuseții sale, a fost asistentă TV, apoi a cucerit inimile românilor cu rolurile pe care le-a interpretat în diferite telenovele românești.

Nicoleta Luciu spune că are o familie fericită

Însă, de mai bine de un deceniu, Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor, a lăsat Bucureștiul în urmă și s-a mutat la Miercurea Ciuc.

Și asta pentru că cel care i-a devenit soț în anul 2012 deține acolo mai multe afaceri. Iar ea, de când este mamă a patru copii, și-a dedicat viața acestora, fiind acum o familistă convinsă.

Cu toate acestea, nu puține au fost momentele în care s-a vehiculat că mariajul ei cam scârțâie. Ultimele dezbateri pe acest subiect au fost făcute în iarna anului trecut, atunci când s-a vehiculat că Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo ar fi ajuns chiar în prag de divorț.

Acum, însă, când a revenit pe micul ecran, fiind prezentă în anumite emisiuni TV, dar și când așteaptă un proiect care să i se potrivească mănușă pentru a reapărea pe sticlă, Nicoleta Luciu vorbește deschis despre mariajul său.

Ea spune că nici nu se pune problema de vreo neînțelegere în cuplu, lucrurile între ea tatăl copiilor ei fiind foarte bune.

Nicoleta Luciu, adevărul despre căsnicia sa [Sursa foto: Facebook]

Însă, deși mariajul ar merge ca pe roate, după cum subliniază, vedeta spune că nu-și mai dorește să fie mamă. Vârsta, notează bruneta, dar și faptul că și-a îndeplinit deja visul, aducând pe lume patru copii, o fac să fie mulțumită cu viața pe care o duce alături de afaceristul de la Miercurea Ciuc.

„Copiii sunt bine! Mi-au schimbat mult viața, dar chiar și așa pot să îți zic că e suficient. Nu îmi mai doresc alt copil. Am și 42 de ani. Este ok așa cum sunt! Nu mă consider o mamă eroină pentru că am patru copii. Sunt femei care au și câte 10 copii. Acele persoane sunt mame eroine, nu eu. Ne creștem copiii așa cum credem, eu și Zsolt, că așa este mai bine și mai frumos. Soțul este și el bine, sănătos. Ne înțelegem minunat și nu avem probleme în cuplu. Nu știu ce ai auzit tu... Nu știu ce probleme... Eu pot să îți zic că lucrurile între noi doi sunt foarte bune ”, a spus Nicoleta Luciu, conform Click.