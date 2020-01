Andreea Ojog are 26 de ani, lucrează la Look Plus și e fascinată de fotbal. Și, probabil, nici nu ar fi putut fi altfel fiind... genetic programată pentru asta.

”Pentru mine, fotbalul e o pasiune încă din copilărie. Mergeam cu părinții mei des pe stadioane. Normal, de altfel, mai ales că ai mei s-au cunoscut tot pe stadion, pe 23 August”, ne-a spus, râzând, Andreea Ojog. De altfel, zâmbetul nu îi lipsește niciodată de pe buze. Poate este și un reflex pentru că Andreea ar fi putut oricând să facă o carieră ca și fotomodel și, probabil, acum ar fi fost pe marile podiumuri de modă ale lumii.

Cu toate acestea, a preferat să se implice cu tot sufletul în lumea sportului favorit al bărbaților, fotbaluluo. Și, de multe ori, chiar reușește să îi pună la punct. ”Normal că știu ce înseamnă offside, henț, când trebuie dat un penalty. Le știu încă din copilarie, iar acum aș putea spune că sunt expertă în reguli din fotbal. Normal, că de când lucrez la Look Sport și la Look Plus mi-am aprofundat cunoștințele, am studiat fotbalul așa cum face și un arbitru, e ceva care mi s-a părut normal să o fac”, ne-a mai spus senzuala jurnalistă.

Culmea, pasionată de fotbal, Andreea Ojog nu îl practică, dar, în schimb, merge la sala de fitness suficient de mult pentru a-și păstra în formă maximă corpul și formele cu care îi înnebunește pe cei care o văd. ”Merg la sala în limita timpului disponibil. Încerc să ajung de trei ori pe săptămână, dar, spre rușinea mea, nu reușesc mereu, nu se altceva, dar am zile în care petrec mai mult timp pe stadioane decât acasă”, ne-a mai spus Andreea Ojog.

Cu toate acestea, deși stă mai tot timpul printre bărbați și este o apariție greu de uitat, nu se poate plânge că ar fi fost hărțuită de fotbaliști sau de cei din tribune., ne-a mai spus Andreea.

Sexy-jurnalista Andreea Ojog are favoriți când vine vorba de fotbal

Andreea preferă să țină ”la secret” numele echipei a cărei fan este. ”NU ar fi etic să spun că țin cu vreuna, trebuie să fiu imparțială. Dar, când vine vorba de galerii e altceva. Din punctul meu de vedere, galeria Universității Craiova este cea mai frumoasă. Spun asta și din prisma faptului că e stadionul aproape plin la fiecare meci, sunt printre puținii care mai susțin ideea că fotbalul adevărat se vede de pe staddion. Iar asta îmi place”, ne-a spus Andreea Ojog, cea mai sexy jurnalistă de ”pe sport”.