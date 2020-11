Ea e soția cu 14 ani mai tânără a lui Robert Turcescu! S-a căsătorit cu ea, după despărțirea de Oana Sîrbu

Robert Turcescu si Oana s-au casatorit in 2014 [Sursa foto: Facebook]

Fostul jurnalist Robert Turcescu, devenit politician de câțiva ani, candidează acum pentru un nou post de deputat în Parlamentul României. În această calitate, Robert Turcescu, în vârstă de 45 de ani, și-a depus declarația de avere din care aflăm câți bani a câștigat soția sa.

In articol:

Oana Turcescu are propriul magazin în care-și vinde creațiile vestimentare. Deși mare parte din activitatea designerului este online, se pare că nu i-a mers prea bine. Conform declarației de avere a lui Robert Turcescu, soția sa a câștigat anul trecut un salariu de 8.756 de lei în calitate de administrator al firmei ”Camera 1”, care are ca domeniu de activitate producția cinematografica, video si de programe de televiziune.

Oana Turcescu, care își vinde creațiile sub numele de Oana Nuțu, este o persoană discretă. Soția politicianului își promovează singură creațiile pe paginile de socializare, iar de multe ori model îi este chiar Ioana, fata cea mare a lui Robert Turcescu, din prima căsătorie a acestuia.

Oana Turcescu este cu 14 ani mai tanara ca sotul sau[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Kim Jong-Un a dat cel mai sinistru ordin. Ce fac nord-coreenii de Sărbători - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Oana și Robert Turcescu s-au căsătorit în 2014, cei doi având împreună și o fetiță de 5 ani. Deși cu 14 ani mai tânără decât soțul ei, Oana Turcescu povestea că se potrivesc perfect.

Citeste si: Robert Turcescu l-a demolat pe Alexandru Cumpănaşu: “N-a terminat nici măcar anul I de facultate, dar predă la facultăţi. E deja prea multă impostură, nu?”

„Cred că m-a luat prin surprindere. Nu mă aşteptam să ne potrivim atât de mult. Nu ştiu dacă ţi-a zis, dar noi, din momentul în care ne-am cunoscut, n-am mai dormit unul fără altul. Am avut tentative (râde) şi el venea la miezul nopţii pentru că, pur şi simplu, nu puteam să mă bag în pat fără el. Asta cred că e un miracol, noi aşa am zis de la începutul relaţiei. Iar el probabil că a simţit miracolul ăsta mult mai puternic decât mine, pentru că nu mai credea în a doua şansă", spunea Oana Turcescu într-un interviu pentru revista Tango.

Citeste si: Robert Turcescu ridica un cartier de vile in Bucuresti! Fostul realizator tv pune la bataie un teren in cartierul Militari | EXCLUSIV

Robert Turcescu a confirmat relațiile cu Andreea Marin și Daciana Sârbu. Cu Oana Sîrbu a fost 10 ani

Pe de altă parte, Robert Turcescu a fost mereu discret în ceea ce priveşte viaţa personală şi foarte multe lucruri nu se cunosc despre relaţiile sale din trecut, chiar dacă de-a lungul anilor au apărut zvonuri privind aventurile sale cu mai multe vedete.

Într-un interviu acordat revistei Tango în 2009, Robert Turcescu a vorbit despre relațiile sale cu Andreea Marin și Daciana Sârbu. ”Nu am dat niciodata declaratii, decat atunci cand aveam o relatie cu Daciana Sarbu, am confirmat acest lucru pentru ca deja devenise enervant sa vad in fiecare zi niste paparazzi in fata blocului meu. Probabil ca tocmai aceasta discretie, ca nu am incercat niciodata sa spun cu cine sunt, sau ce mi se intampla in viata personala, a facut ca, in momentul in care cineva m-a surprins alaturi de una din persoanele pe care tu le-ai mentionat, sa puna aceasta chestiune pe prima pagina. Negandindu-se ca cu unele dintre aceste femei aveam o relatie de prietenie de foarte multi ani. Cred ca unii au pandit saptamani intregi in fata blocului sa o vada pe Andreea Marin intrand la mine”, a spus Robert Turcescu în interviul respectiv.

Însă, după divorțul de prima soție, relația oficială de care s-a știut a fost cea cu Oana Sîrbu. De altfel, cu artista, Robert Turcescu a format un cuplu 10 ani. La scurt timp după despărțirea de Oana Sîrbu, Robert Turcescu a luat prin surprindere pe toată lumea căsătorindu-se cu Oana Nuțu, cu 14 ani mai tânără ca el.