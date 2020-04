Crina Micnescu este din Bumbești Jiu, județul Gorj, și lucrează de cinci ani ca șofer de TIR în Italia. Românca le duce italienilor alimente în focarele de coronavirus, dar spune că nu se teme. Se protejează cât poate, nu interacționează cu oamenii și își face treaba la fel ca înainte de apariția coronavirusului.

„Trăiesc după principiul că o singură dată se moare. Noi nu avem ce face. Trebuie să circulăm. Am un camion cu frig, cu marfă perisabilă, fructe, legume. Dacă noi ne oprim, ce se întâmplă? Am de făcut mai multe curse ca de obicei, pentru că mulţi oameni au instinctul de a-şi face provizii. Mie nu îmi este frică de faptul că o să mă infectez, pentru că sunt singură în cabină.

În plus, la unităţile unde încarc şi descarc nu mai eşti lăsat să intri înăuntru. Cobor din cabină, deschid uşile, maşina este pusă la rampă, descarcă, apoi închizi uşile şi pleci. Am gel dezinfectant pe care îl folosesc de fiecare dată când cobor sau când urc. Păstrez distanţa. Am mers şi în Lombardia, dar mai mult fac curse în regiunea Veneto: Treviso, Padova, Ferrara. Nu pot să nu plec într-o cursă, că sunt trimisă în focare. Am fost la Padova, în Milano şi în Lodi, acolo un de a fost primul caz. Eu îmi fac munca aşa cum am făcut-o şi până acum“, a declarat Crina Micnescu, conform igj.ro.

De sărbători, șoferița de TIR din Gorj rămâne în Italia

„Îmi planificasem să vin în ţară în luna aprilie, dar din cauza acestei situaţii nu o să pot veni. În plus, trebuie să stau şi în carantină. Eu mă simt bine, lucrez şi mă simt la fel ca înainte, dar rămâne un mic semn de întrebare, pentru că simptomele nu apar la toţi oamenii. Nu se poate cunoaşte cu exactitate“, a mai spus ea.