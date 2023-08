Ea este femeia care l-a lovit mortal pe Matei, după ce s-a urcat sub influența substanțelor interzise la volan și a gonit cu viteză pe străduțele din Brăila: „Țipam la ea şi în timpul ăla l-a călcat pe cel mic”

In articol:

Un băiețel din Brăila și-a găsit în mod subit sfârșitul, după ce o șoferiță în vârstă de 38 de ani l-a accidentat mortal.

Femeia s-a urcat la volanul mașinii după ce a consumat substanțe interzise și într-o clipă, pe o străduță din Brăila, într-un cartier de case, gonind, șoferița s-a urcat pe bordură și l-a lovit din plin pe Matei.

Citește și: Șoferul care a provocat accidentul mortal din stațiunea 2 Mai, dus la audieri! Tânărul de 19 ani a stat mai puțin de jumătate de oră în fața procurorilor. Ce s-a întâmplat cu el la sediul DIICOT!?

La 38 de ani, cu viteză și amețită de substanțele consumate, o femeie de 38 de ani l-a ucis pe Matei

Copilul nu a mai avut nicio șansă, murind pe loc, în urma impactului devastator creat de viteza, spun martorii, cu care șoferița gonea pe străzi.

O vecină spune că, în timp ce șoferița criminală gonea pe străzi, abia a avut timp să-și salveze nepoata, fără să mai poată face nimic pentru Matei. A cerut ajutorul vecinilor, au venit și medici la fața locului, dar eforturilor tuturor au fost în zadar.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Tatăl patronului stației GPL din Crevedia își apără fiul, după explozii: „Sunt aberații. Nu era cum tot aud la televizor”- stirileprotv.ro

"A venit o maşină după colţ, cu mare viteză. De frică am fugit cum stăteam pe bordură acolo spre nepoţica mea să nu cumva să iasă, ţipam la ea şi în timpul ăla l-a călcat pe cel mic. Deodată s-a auzit poc şi când m-am uitat jos, era jos fără suflare, am ţipat, am zbierat, au ieşit toţi vecinii", povesteşte o vecină, martoră la accidentul de groază, conform observatornews.ro.

Acum familia îndoliată îl plânge pe Matei, în timp ce șoferița are și ea acasă, conform imaginilor publicate de ea pe rețelele de socializare, un copil de vârstă apropiată cu cea a celui pe care l-a ucis, înainte de a-și îndeplini dorința de a avea un animal de companie.

"Voia să-i cumpăr astăzi iepuraşi, la ora 9 eram programaţi să mă duc să îi iau 2 iepuraşi, că el voia iepuraşi… El stătea aici, aici se juca şi ea a urcat aşa, l-a plesnit, s-a dus direct în partea aia", a adăugat și bunica lui Matei.

Ea este femeia care l-a lovit mortal pe Matei, după ce s-a urcat sub influența substanțelor interzise la volan și a gonit cu viteză pe străduțele din Brăila [Sursa foto: facebook]

Citeste si: „Dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele.” Ce i s-a întâmplat Ronei Hartner, după ce i-a recidivat boala- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 august 2023: Ce sărbătoare este luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Anghel Damian, apariție surprinzătoare alături de iubita lui, Theo Rose la cununia prietenilor artistei. Cum s-a îmbrăcat la eveniment- radioimpuls.ro

Citește și: Sora lui Meliss, tânăra ucisă în Grădina Botanică, reacție tranșantă după ce Vlad Pascu, sub influența substanțelor interzise, a accidentat mortal doi tineri: „Familii care acum își sfâșie carnea de pe ei de durere”

De altfel, de menționat este și faptul că blonda, deși accidentul mortal l-a provocat sâmbătă, 26 august, este încă în libertate.

Vinovata de moartea lui Matei nu a fost arestată preventiv și nici reținută pentru 24 de ore, căci încă se așteaptă probele de laborator la care a fost supusă, după ce a fost testată la fața locului cu aparatul drogtest, rezultatul fiind atunci unul pozitiv.