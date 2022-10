Ea este Florentina, tânăra din Tulcea găsită fără suflare, în propria casă. Anchetatorii cred că s-a sinucis, dar rudele au o altă ipoteză: "Era vânătă la mâini, nasul spart. Erau câteva pete de sânge"

In articol:

Caz șocant la Tulcea! Polițiștii au deschis o anchetă după ce Florentina Negru, o femeie de 24 de ani, a fost găsită decedată în propria locuință. Din primele informații, oamenii legii susțin că este vorba despre o sinucidere, însă rudele și apropiații tinerei sunt de altă părere.

Florentina a fost găsită fără suflare, de către un vecin

Dispariția Florentinei a fost sesizată săptămâna trecută chiar de către educatoarea copilului ei, după ce mămica nu a mai ajuns să își ia băiețelul de la grădiniță. Cum soțul femeii se afla în Danemarca, la muncă, un vecin a mers acasă la aceasta, pentru a afla dacă i s-a întâmplat ceva. Când a ajuns, bărbatul a avut parte de un șoc, căci Florentina zăcea pe podea, fără suflare, iar pe tocul ușii era mai multe pete de sânge: "Era o pată de sânge, am intrat, plasa era deschisă. Pe tocul ușii era sânge. Ea era întinsă pe jos." , a declarat vecinul tinerei, pentru stirileprotv.ro.

Camera în care Florentina a fost decedată în propria locuință [Sursa foto: Captură video]

La scurt timp după ce au făcut descoperirea macabră, vecinii femeii de 24 de ani au alertat autoritățile, care au luat în calcul o posibilă sinucidere: "M-am uitat, am văzut că era plină de praf, avea părul ciufulit. Am început să plâng, simțeam că tot pământul fuge de sub picioare. Pe hol, când am ieșit, erau câteva pete de sânge, pe terasă, afară, era o pată de sânge, papucii ei aruncați sub masă.", a adăugat Mădălina Rădulescu, vecina Florentinei.

Florentina, femeia găsită decedată în propria locuință, alături de familia ei [Sursa foto: Captură video]

Soțul Florentinei nu crede că tânăra și-a pus capăt zilelor

Ipoteza anchetatorilor cu privire la sinucidere nu i-a convins nici pe vecini, și nici pe soțul femeii. Bărbatul, care a avenit în țară imediat ce a fost anunțat despre tragedie, susține că mama copilului său avea nasul spart și mai multe vânătăi pe corp. În plus, acesta spune că ar fi găsit în telefonul tinerei și mesaje de amenințare: "Aici scrie insuficiență cardio-respiratorie acută, asfixiere mecanică, spânzurare, dar ce fel de spânzurare că atunci când am văzut-o în sicriu...era vânătă la mâini, nasul spart. Mesaje de amenințare pe WhatsApp de la un anumit și din partea soției acestuia. Erau multe, foarte multe, mesaje vocale și fotografii.", a declarat soțul Florentinei, pentru sursa citată.

"A venit poliția, au constatat că este moartă și că s-a spânzurat. Erau răsturnate sticlele de pe masă, un papuc sub pat, iar în aceeași încăpere pe jos și pe ușă erau pete de sânge. Nu a venit o Medicină Legală, nu a venit un procuror criminalist, nu s-a sigilat locul pentru că s-a spus că s-a spânzurat și punct.", a mărturisit Mihaela Lungu, una dintre vecinele femeii.

Soțul Florentinei [Sursa foto: Captură video]

În urma declarațiilor făcute de vecini și de soțul tinerei de 24 de ani, polițiștii au ținut să lămurească faptul că ancheta privind decesul Florentinei nu este finalizată: "Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În continuare se efectuează verificări, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și circumstanțelor producerii incidentului.", se arată într-un comunicat al autorităților.