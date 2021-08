Ea este mama Mia, mama-eroină pentru 170 de copii! Povestea impresionantă a femeii care a salvat sute de copii din canale

In articol:

Mia Scarlat este o mamă-eroină pentru copiii care îi trec pragul casei.

Mia Scarlat, femeia care a devenit mamă pentru 170 de copii

După ce a trecut printr-un eveniment nefericit și a fost la un pas să-și piardă viața, mama Mia a știut că a rămas pe Pământ pentru a face bine. Și continuă să o facă de peste 20 de ani.

Mia Scarlat le acordă copiilor o viață pe care părinții lor au refuzat să le-o ofere. Copii s-au încăpățânat să trăiască și au rostit cuvântul "mama" în fața unei femei pentru care copiii nu sunt invizibili.

"Dacă ar fi să privesc în urmă sunt peste 170 de copii perindați în cei 20 de ani. Există un centru care este licențiat și autorizat, Casa Mia, situată în comuna Ciajna, sat Rooșu, Ilfov.

Strângem copii de peste 20 de ani. Încercăm să redăm copiilor copilăria, să afce ca acești copii să învețe să zâmbească, să ajungă copii care să ajungă să le descifrezi taiele vieții, să le arăți drumul spre viitor. Este poate cea mai frumoasă recompensă pe care o poți primi. Să priveși un copil în noroi, în subteran, un copil folosit în locuri greu de pătruns cu mintea, să vezi cum un astfel de copil se poate transforma într-o ființă ce râde, descoperă.Pentru mine e cel mai de preț lucru să văd ochii unui copil zâmbind. Este o naștere a firii în fiecare din acest copil. E un drum greu, e provocator, de multe ori ai senzația că nu ai să reușești să treci peste durere. Când copilul acela te privește, îți dai seama că poți salva o viață. Vreau să spun că dacă încerci să salvezi o viață, te descoperit pe tine și descoperi universul.",povestește Mia Scarlat.

O cumpănă din urmă cu 23 de ani i-a arătat calea spre fericire

În urmă cu 23 ani, Mia Scarlet a suferit un stop cardio-respirator pe masa de operație. Femeia spune că a fost la limita dintre viață și moarte și în acel moment a realizat care este misiunea ei pe pământ, dacă Dumnezeu va decide să o mai lase aici.

"Un eveniment nefericit de viață, dar care a determinat trecerea mea într-o altă fază de înțelepciune a existenței. Am avut un stop cardio-respirator în timpul operației. Atunci am descoperit că viața are un sens. Important e dacă tu însăți își poți descoperi sensul. Mi-am dat seama că Dumnezeu îngăduie. Toată viața am fost o ființă bună, dar atunci am avut curajul ca nimic să nu mă mai oprească. Am învățat să retrăiesc dăruind celorlalți. Așa am început să încercăm să-i ajutăm pe cei fără speranță. Am ajuns în casele de copii, așa am ajuns să creem o fundație și în America, după care în felul acesta am ajuns să facem asociația în România și să încercăm să ajutăm copii. Sărăcia și lipsa de educația aduc după sine dezastre în ceea ce înseamnă natura umană. Acești copii trăiau durerea. Ei nu făceau decât să sufere pentrui că nu era un context de viață potrivit. Am încercat să fac ceva, să schimb ceva în viețile acestor copii.

Aflasem despre Dumnezeu și eram convinsă că inima mea aparține lui, dar am privit totul de deasupra. În clipa aceea am realizat că îmi este frig. Eu am parcurs o anumită porțiune din drumul spre Cer.", a povestit Mia Scarlat.

Adună copii din canale și le oferă la schimb zâmbete

Mia Scarlet oferă zâmbete copiilor cu orice preț.

"În clipa în care am luat copii din canale, subterane, sunt copii în vechile locuri unde au fost fabrici. Am luat copii care aveau scabie sau tot felul de paraziți. Trebuia să-i speli, să-i îngrijești. Bineînțeles că am fost și eu expusă, m-am umplut de păduchi. Și coafeza mi-a zis să schimb culoarea părului că ei mor de la amoniac și așa am devenit blondă. Chiar dacă nu mai am păduchi, dar e mare lucru că am reușit, ani de zile ne-am luptat cu ei. Suntem fericiți că la ora actuală nu avem păduchi, dar eu am rămas blondă.

Astăzi m-a coafat Andreea, elevă în clasa a XII-a, o cresc de la vârsta de 5 ani, care va da la Medicină. Nicoleta este studentă la Conservator, ea mi-a pus bigudiurile. Claudia, o altă fată cre a terminat Asistența Socială, m-a și fardat.", a povestit femeia într-un live pentru Avantaje.ro.